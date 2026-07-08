La aplicación de la inteligencia artificial para la extracción de agua, ganadora de los Premios Revoluciona en la Región de Murcia

Uno de los mayores desafíos medioambientales del sureste español ha situado a la empresa murciana Juan Azcue, S.A. entre las ganadoras de los Premios Revoluciona, por la aplicación de la inteligencia artificial a la extracción de agua de forma sostenible. Los premios, impulsados por BBVA y organizados por la Facultat d'Economia de la Universitat de València, llegan este año a su quinta edición.

La compañía ha sido reconocida por el desarrollo de VITTA IA, un proyecto que combina ingeniería hidráulica e inteligencia artificial para optimizar la extracción de aguas subterráneas, mejorar la eficiencia energética de las instalaciones y contribuir a una gestión más sostenible de un recurso esencial como el agua.

El jurado ha valorado especialmente la capacidad de la empresa para dar respuesta a una necesidad real del territorio murciano, destacando que el proyecto presentado contribuye al cumplimiento de las expectativas y necesidades hídricas de sus clientes con un enfoque preventivo y de protección del medio ambiente mediante el control y la reducción del consumo de agua y energía.

Fundada en 1963 y con sede en Murcia, la empresa Juan Azcue acumula más de seis décadas de experiencia en el suministro, instalación y mantenimiento de sistemas hidráulicos para la extracción de aguas subterráneas. Su conocimiento técnico y su capacidad innovadora han permitido desarrollar VITTA, una electrobomba diseñada para alcanzar el máximo nivel de eficiencia energética en las instalaciones de bombeo de agua desde pozo, y para ello se apoya en dos pilares igualmente importantes.

Por un lado, la ingeniería hidráulica, materializada en las bombas VITTA, desarrolladas para ofrecer un rendimiento hidráulico y una eficiencia energética muy elevados incluso en condiciones de trabajo especialmente exigentes. Por otro, VITTA IA, un asistente inteligente que analiza continuamente el comportamiento de la instalación para optimizar su funcionamiento, anticipar necesidades de mantenimiento y proponer mejoras.

Tanto VITTA como VITTA IA constituyen, cada una por separado, desarrollos innovadores con un importante valor diferencial. Sin embargo, es su integración en una única solución tecnológica la que convierte el proyecto en una propuesta verdaderamente disruptiva.

La innovación adquiere una relevancia especial en la Región de Murcia, una de las zonas con mayor estrés hídrico de Europa y donde la agricultura de regadío constituye uno de los principales motores económicos. En este contexto, soluciones como VITTA IA contribuyen a una utilización más eficiente de los recursos hídricos y favorecen un modelo productivo más sostenible.

Los Premios Revoluciona distinguen anualmente a pequeñas y medianas empresas que destacan por integrar la innovación, la transformación digital y la sostenibilidad en sus modelos de negocio.

José Manuel Mieres, Director Territorial de BBVA en la Este, señala que “con los Premios Revoluciona queremos dar visibilidad a empresas que están transformando sus sectores desde la innovación. Casos como el de Juan Azcue demuestran que el talento, la tecnología y la sostenibilidad pueden convertirse en una auténtica ventaja competitiva para nuestras pymes".

Por su parte Toni Bernal, CEO de Juan Azcue, afirma que "recibir el Premio Revoluciona supone un gran orgullo para todo el equipo de Juan Azcue. Este reconocimiento refuerza nuestra convicción de que la combinación de una ingeniería hidráulica de alto rendimiento con la inteligencia artificial representa una nueva forma de entender la extracción de agua: más eficiente, más sostenible y con un mayor valor para nuestros clientes".

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Con este reconocimiento, el jurado de los Premios Revoluciona ha querido destacar el compromiso de Juan Azcue con la generación de nuevas tecnologías capaces de mejorar la competitividad empresarial y avanzar hacia una gestión más eficiente y responsable del agua, reforzando el papel de la innovación como herramienta para afrontar algunos de los principales desafíos del futuro.