La tecnológica que laminará diamantes en Zaragoza eleva la inversión a 1.300 millones de euros

Diamond Foundry, la tecnológica estadounidense especializada en la producción de obleas de diamante sintético, comenzará a producir en Zaragoza este novedoso componente a finales del próximo año con una inversión de 1.300 millones de euros, una inyección todavía mayor de la prevista a la que la firma anunció al rescatar las naves del fallido desembarco de Becton Dickinson en el polígono Empresarium.

La compañía, especializada en la producción de láminas de diamantes sintéticos que, adheridos a semiconductores o chips, consigue una mayor eficiencia en términos energéticos y una menor emisión de calor, pretende comenzar la producción en serie a principios del año que viene para funcionar a pleno rendimiento durante el ejercicio de 2028. Así lo ha asegurado el presidente de la sociedad en España, Rafael Benjumea, en declaraciones a los medios de comunicación en una visita de la consejera de Economía del Gobierno de Aragón, Eva Valle, a la planta productiva, donde se espera generar unos 300 puestos de trabajo.

La planta de la capital aragonesa servirá para transformar los diamantes sintéticos producidos en la factoría que Diamond Foundry ya tiene operativa en Trujillo (Cáceres), de donde obtiene la materia prima. En la planta de Zaragoza se cortará y pulirá la oblea, que a su vez se insertará en semiconductores para conseguir chips de alta potencia. Los citados componentes juegan un papel decisivo en industrias punteras como los centros de datos, la computación avanzada o la inteligencia artificial.

Muestra de un diamante sintético fabricado por Diamond Foundry, la empresa que invertirá 1.000 millones en Zaragoza. / DF

"Producimos un material muy valioso y escaso en un plazo de tiempo y a un coste muy competitivos. Permite atender aplicaciones que hasta ahora no se habrían podido atender, pero sobre todo lo que se consigue es que el microchip sea más eficiente, que se caliente menos y, por tanto, que necesite menos energía para la refrigeración. Con todo ello, se hace más rápido el tratamiento del dato", ha detallado Rafael Benjumea.

De este modo, uno de los principales clientes del producto de la firma es la industria de los centros de datos, muy pujante en el territorio aragonés con decenas de proyectos en cartera. De hecho, muy cerca de las instalaciones del polígono Empresarium se va a situar uno de los emplazamientos de la región de datos de Amazon Web Services en Aragón, la mayor apuesta económica de una tecnológica en el sur de Europa con una inversión de 33.700 millones de euros.

Noticias relacionadas

En este sentido, la consejera de Economía aragonesa, Eva Valle, ha destacado que inversiones como la de Diamond Foundrty permiten "posicionar a Aragón dentro de una nueva cadena global de valor y complementar el ecosistema de inversiones tecnológicas que estamos consiguiendo atraer a nuestra comunidad autónoma". "Una de las razones por las que Diamond Foundry viene aquí es precisamente por este ecosistema tecnológico que estamos creando, además del talento y otra serie de condiciones que ofrecen nuestra comunidad autónoma", ha destacado la titular de Economía.