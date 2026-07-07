De apenas 2.200 a casi 194.000 euros: la riqueza de los propietarios multiplica por 90 la de los inquilinos

Los hogares que viven en alquiler en España tienen una riqueza neta mediana de apenas 2.217 euros, frente a los 193.919 euros de quienes son propietarios de la vivienda en la que residen. Es decir, la riqueza de los propietarios multiplica por casi 90 la de los inquilinos, según un informe publicado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 de Sumar, en colaboración con el Instituto de Filosofía del CSIC, a partir de microdatos de la Encuesta Financiera de las Familias del Banco de España.

El informe parte de una idea central: la vivienda ya no es solo un bien básico, sino un elemento clave en la acumulación de riqueza. "El acceso a la vivienda no solo da respuesta a una necesidad básica: es también un mecanismo de distribución de la riqueza y un factor determinante de las desigualdades económicas", señala el documento. Esa tesis atraviesa todo el análisis: la posición de cada hogar en el mercado residencial condiciona su renta, su patrimonio y sus posibilidades de acumular riqueza a largo plazo.

La distancia se dispara todavía más cuando la comparación no se hace con los propietarios que viven en su casa, sino con quienes obtienen ingresos alquilando viviendas a terceros. Los arrendadores con una vivienda en alquiler alcanzan una riqueza neta mediana de 407.975 euros, 184 veces más que los inquilinos. Y los multiarrendadores llegan a 996.826 euros, unas 450 veces más.

Cuatro veces más de renta

La brecha también aparece en la renta. Los hogares inquilinos tienen una renta mediana anual de 21.335 euros, frente a los 32.120 euros de los propietarios, los 50.959 euros de los arrendadores con una vivienda y los 80.375 euros de los multiarrendadores. "El mercado del alquiler no solo refleja importantes desigualdades, sino que también funciona como un mecanismo mediante el cual hogares con menos ingresos transfieren parte de su renta a grupos con mayores niveles de renta", señalan los autores del informe.

El estuvo también subraya que esta fractura no puede leerse solo como un problema generacional. Los jóvenes son más pobres patrimonialmente, pero sobre todo porque cada vez acceden menos a la propiedad. En 2011, el 69,3% de los menores de 35 años era propietario de su vivienda; en 2022, esa proporción había caído al 31,8%. La conclusión que subraya Consumo es que "las personas jóvenes no tienen menos riqueza porque sean jóvenes, sino principalmente porque son inquilinas".

A esa brecha entre inquilinos y propietarios se suma una concentración creciente de la riqueza inmobiliaria. En 2002, el 90% de los hogares acumulaba el 65,4% de la riqueza en vivienda; dos décadas después, en 2022, esa proporción había bajado al 58,1%. En paralelo, el 10% con mayor patrimonio residencial pasó de concentrar el 34,5% al 41,9% del total.

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La subida del precio beneficia a los propietarios

La subida del precio de la vivienda, además, no afecta igual a todos los hogares. El documento advierte de que "la revalorización de la vivienda beneficia en mayor medida a los hogares que ya disponen de patrimonio residencial", mientras que quienes no acceden a la propiedad quedan fuera de esas ganancias. La consecuencia es una doble penalización para los inquilinos: Tienen menos renta, casi no acumulan patrimonio y destinan una parte de sus ingresos a un alquiler que no se convierte en riqueza propia. El informe lo formula de manera directa que "los hogares que viven de alquiler concentran los niveles de renta más bajos y transfieren parte de sus recursos a arrendadores" mediante el pago mensual.