La Fundación Isaac Peral presenta la IV Edición de sus Premios a la Industria Regional

La Fundación Isaac Peral anuncia la apertura de la convocatoria para la IV Edición de los Premios Fundación Isaac Peral a la Industria Regional, una iniciativa que tiene como objetivo reconocer el talento, la innovación, la investigación y el compromiso con el desarrollo industrial y tecnológico de la Región de Murcia.

Las candidaturas podrán presentarse desde hoy y hasta el 16 de octubre, a través de la página web oficial de la Fundación, donde también estarán disponibles las bases completas de la convocatoria.

La ceremonia de entrega de los galardones tendrá lugar el próximo 26 de noviembre de 2026 en el Espacio Cuarentaytrés de Cartagena, consolidándose un año más como uno de los principales encuentros del ecosistema industrial, empresarial, científico e institucional de la Región. Como en ediciones anteriores, un jurado independiente, integrado por profesionales de reconocido prestigio del ámbito empresarial, académico e institucional, será el encargado de valorar las candidaturas.

Los galardones mantienen sus cinco categorías principales:

Premio Manuel Torres al Proyecto Innovador del Año.

Premio a la Trayectoria Empresarial.

Premio a la Empresa del Año.

Premio a la Investigación o Trayectoria Investigadora.

Premio Honorífico Fundación Isaac Peral, concedido directamente por el Patronato como reconocimiento a personas o entidades cuya trayectoria haya contribuido de manera extraordinaria al desarrollo industrial, tecnológico y científico.

Una cita consolidada para reconocer el talento industrial de la Región

En apenas tres ediciones, los Premios Fundación Isaac Peral se han consolidado como una de las grandes citas del calendario industrial y empresarial de la Región de Murcia. La pasada edición, celebrada en el Espacio Cuarentaytrés de Cartagena, reunió a representantes de empresas, instituciones, universidades y centros tecnológicos, reconociendo el liderazgo y la capacidad de innovación de organizaciones como Gor Factory, Fama Sofás y Cementos La Cruz, así como la trayectoria investigadora de Carlos García Izquierdo y la contribución del Almirante Aniceto Rosique Nieto, distinguido con el Premio Fundación Isaac Peral de Honor.

Toda la información, así como las bases y el formulario de inscripción, estará disponible en: Premios Fundación Isaac Peral 2026.

Sobre la Fundación Isaac Peral

Las empresas que integran la FIP son: AMC Global, AURUM, Autoridad Portuaria de Cartagena, Auxiliar Conservera, Bionet, El Dulze Growers, Enagás, Estrella de Levante, Fama Sofás, Fundación Sabic, Gor Factory, Grupo Caliche, Grupo Fuertes, Grupo Hefame, Grupo Huertas, Hidroconta, Himoinsa, IDOM, Indra, Instituto de Fomento de la Región de Murcia, MTorres, Navantia, Nawter, Nueva Cocina Mediterránea, Postres Reina, Pramac Ibérica, Primafrio, Repsol, SAES, Veolia y Zamora Company.

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Los socios que componen la Fundación Isaac Peral pertenecen a sectores diversos como el agroalimentario, logístico, farmacéutico, servicios, petroquímico o manufacturero. Por lo que respecta al PIB regional, representan en su conjunto alrededor del 20% del total. Asimismo, valorando la facturación de aquellas compañías miembro, cuya sede fiscal reside en la Región de Murcia, la cifra asciende a más de 30.000 millones de euros.