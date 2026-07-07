Arte y gastronomía con sabor a mar en el Restaurante Real Casino
La colección 'Aguas y Mares' del pintor Cristóbal Pérez podrá contemplarse en el Patio Azul y el Salón de Té a la vez que se disfruta de un menú basado en productos del mar
El Restaurante del Real Casino de Murcia pretende que el cliente disfrute del mar con todos sus sentidos, ofreciéndole una experiencia gastronómica y artística única. Para ello contará con la obra del artista Cristóbal Pérez, pintor malagueño afincado en Murcia, licenciado en Bellas Artes, que posee más de 100 premios de pintura nacionales e internacionales y que está ha representado sus obras en galerías de arte de Berlín, Madrid, Londres o Nueva York.
Además, el chef del Restaurante, Francisco Manuel Reyes, propone un menú especial a base de productos de nuestras costas. Dicha propuesta gastronómica se compone de una serie de aperitivos tales como la Gilda Real Casino y un Tigre de Zamburiñas seguidos de una refrescante Burrata con Salmorejo y Tartar de Atún. El plato principal será un Rape en Tempura con Papas y Mojo y para terminar se ha diseñado un postre de carácter cítrico con Sorbete de Naranja y Espuma de Yogur.
El menú tiene un precio de 35€ e incluye la opción de maridarlo con varios vinos de la prestigiosa bodega gallega Mar de Frades y se podrá degustar durante el ciclo de la exposición que empieza este 7 de julio y termina el 28 de Julio.
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