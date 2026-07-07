Arte y gastronomía con sabor a mar en el Restaurante Real Casino

El Restaurante del Real Casino de Murcia pretende que el cliente disfrute del mar con todos sus sentidos, ofreciéndole una experiencia gastronómica y artística única. Para ello contará con la obra del artista Cristóbal Pérez, pintor malagueño afincado en Murcia, licenciado en Bellas Artes, que posee más de 100 premios de pintura nacionales e internacionales y que está ha representado sus obras en galerías de arte de Berlín, Madrid, Londres o Nueva York.

Además, el chef del Restaurante, Francisco Manuel Reyes, propone un menú especial a base de productos de nuestras costas. Dicha propuesta gastronómica se compone de una serie de aperitivos tales como la Gilda Real Casino y un Tigre de Zamburiñas seguidos de una refrescante Burrata con Salmorejo y Tartar de Atún. El plato principal será un Rape en Tempura con Papas y Mojo y para terminar se ha diseñado un postre de carácter cítrico con Sorbete de Naranja y Espuma de Yogur.

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El menú tiene un precio de 35€ e incluye la opción de maridarlo con varios vinos de la prestigiosa bodega gallega Mar de Frades y se podrá degustar durante el ciclo de la exposición que empieza este 7 de julio y termina el 28 de Julio.