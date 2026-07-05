Tomás Fuertes, entre los 50 líderes empresariales con mayor reputación

ElPozo-Grupo Fuertes ha logrado su mejor resultado hasta la fecha en el ranking Merco Empresas, el principal monitor internacional de referencia en reputación corporativa, al situarse en el puesto 36. Además, su presidente, Tomás Fuertes, se posiciona en el Top 50 de los líderes empresariales con mejor resputación en España, al ocupar el puesto 43 en el monitor Merco Líderes.

En su 26ª edición, Merco destaca el avance de ElPozo-Grupo Fuertes, que mejora seis posiciones respecto al año anterior y alcanza así su mejor clasificación histórica. Por sectores, la compañía consolida su sexto puesto entre las empresas de alimentación más reputadas del país.

Este reconocimiento refleja la estrategia de la compañía, centrada en la satisfacción del consumidor y en una apuesta firme por la innovación. ElPozo-Grupo Fuertes impulsa mejoras continuas en todas sus áreas, desde la modernización de procesos productivos y la incorporación de nuevas tecnologías, hasta el desarrollo de alimentos que contribuyen al bienestar y la salud, y proyectos destinados a fomentar el talento interno.

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Merco, reconocido por su rigor metodológico y sus compromisos éticos, identifica a las 200 empresas y los 100 líderes con mejor reputación en España en 2026. Los resultados se basan en el análisis de 64.764 encuestas, 7 evaluaciones y 29 fuentes de información. La metodología aplicada en el ranking Merco Empresas y Merco Líderes ha sido revisada de forma independiente por KPMG.