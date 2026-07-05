Reconocimiento
Tomás Fuertes, entre los 50 líderes empresariales con mayor reputación
ElPozo-Grupo Fuertes alcanza su mejor puesto histórico en el ranking Merco Empresas en el puesto 36
ElPozo-Grupo Fuertes ha logrado su mejor resultado hasta la fecha en el ranking Merco Empresas, el principal monitor internacional de referencia en reputación corporativa, al situarse en el puesto 36. Además, su presidente, Tomás Fuertes, se posiciona en el Top 50 de los líderes empresariales con mejor resputación en España, al ocupar el puesto 43 en el monitor Merco Líderes.
En su 26ª edición, Merco destaca el avance de ElPozo-Grupo Fuertes, que mejora seis posiciones respecto al año anterior y alcanza así su mejor clasificación histórica. Por sectores, la compañía consolida su sexto puesto entre las empresas de alimentación más reputadas del país.
Este reconocimiento refleja la estrategia de la compañía, centrada en la satisfacción del consumidor y en una apuesta firme por la innovación. ElPozo-Grupo Fuertes impulsa mejoras continuas en todas sus áreas, desde la modernización de procesos productivos y la incorporación de nuevas tecnologías, hasta el desarrollo de alimentos que contribuyen al bienestar y la salud, y proyectos destinados a fomentar el talento interno.
Merco, reconocido por su rigor metodológico y sus compromisos éticos, identifica a las 200 empresas y los 100 líderes con mejor reputación en España en 2026. Los resultados se basan en el análisis de 64.764 encuestas, 7 evaluaciones y 29 fuentes de información. La metodología aplicada en el ranking Merco Empresas y Merco Líderes ha sido revisada de forma independiente por KPMG.
- Comienzo negro de la Operación Salida: muere un joven al estrellarse dos coches y volcar uno de ellos bajo el puente de la autovía de La Manga
- Descalabro en las oposiciones de Maestro: los primeros resultados dan las cifras de aprobados 'más bajas de la historia
- Limpia en las oposiciones de Maestro en la Región: solo el 37% de los aspirantes aprueba
- La indignación estalla entre los opositores tras conocer los resultados y anuncian una protesta frente a la Conserjería de Educación
- Finalizan las obras que han multiplicado por cuatro la capacidad de drenaje de lluvias intensas de la autovía del Mar Menor
- Detenidos tres revisores de alumbrado público por robar más de una tonelada de cobre en la autovía A-30 a su paso por Murcia
- La dimisión de María Teresa Marín
- El incendio de una nave hortofrutícola de Torre Pacheco genera una enorme columna de humo negro visible a kilómetros