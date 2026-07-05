Misión comercial
Empresas murcianas buscan ampliar mercado en Senegal y Costa de Marfil
Las compañías participantes, que pertenecen a una amplia variedad de sectores como el de fertilizantes, mueble tapizado, sistemas de riego, aceitunas, especias y pinturas, han sumado medio centenar de reuniones en los mercados visitados
Un total de siete empresas de la Región de Murcia participan esta semana en una misión comercial a Costa de Marfil y Senegal, organizada por la Cámara de Comercio de Murcia. Esta iniciativa se desarrolla en el marco del Plan de Promoción Exterior que la Cámara de Comercio de Murcia lleva a cabo conjuntamente con el Instituto de Fomento (INFO) y que cuenta con financiación de Fondos Europeos.
Entre las empresas participantes figuran Sucesores de Muñoz y Pujante, Anadeco, Fruyper, Ecamed o Tapizados Pedro Ortiz, que representan a una amplia variedad de sectores regionales como fertilizantes, mueble tapizado, sistemas de riego, aceitunas, especias y pinturas.
Durante la misión, los empresarios murcianos desarrollan una agenda individualizada de reuniones comerciales con potenciales clientes, distribuidores e importadores, diseñada en función de los intereses de cada empresa, con el objetivo de identificar nuevas oportunidades de negocio y establecer contactos comerciales de interés. Estos encuentros, que suman medio centenar, han tenido lugar en Abiyán (Costa de Marfil) y, hasta mañana que finaliza la misión, en Dakar (Senegal).
Dos mercados de interés
Senegal se ha consolidado como uno de los mercados más dinámicos y estables de África Occidental. Con una población cercana a los 20 millones de habitantes, el país actúa como un importante centro logístico y comercial para la región, apoyado por la mejora de infraestructuras estratégicas de transporte. El crecimiento de la demanda de productos de calidad y su papel como plataforma de acceso a otros mercados de África Occidental convierten al país en un destino de creciente interés para las empresas exportadoras murcianas.
Por su parte, Costa de Marfil, con una población superior a los 31 millones de habitantes, mantiene un sólido crecimiento económico, con previsiones de expansión en torno al 6,5 por ciento. La estabilidad política alcanzada en la última década y las políticas orientadas a atraer inversión han favorecido un importante desarrollo industrial, consolidando al país como una de las economías de referencia de África Occidental. Además, el puerto de Abiyán constituye un enclave estratégico para el comercio regional y facilita el acceso a otros mercados del interior del continente, lo que abre nuevas oportunidades para las empresas de la Región de Murcia.
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