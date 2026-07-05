Banca March y Aválam sellan una alianza para impulsar la financiación y el crecimiento de las empresas de Murcia

Banca March, entidad especializada en banca privada y asesoramiento a empresas, y Aválam, la Sociedad de Garantía Recíproca (SGR) de la Región de Murcia, han firmado un convenio de colaboración para facilitar el acceso a la financiación y potenciar la competitividad de las empresas murcianas. Los encargados de firmar el acuerdo han sido Felipe Rastrollo, director de la unidad de Banca de Empresas de Banca March, y Luis Martínez de Salas y Garrigues, director general de Aválam.

En virtud de este convenio, Banca March pone a disposición de los socios de Aválam una línea especial de financiación con condiciones competitivas, destinada a respaldar sus proyectos de inversión, creación, modernización y ampliación de instalaciones, así como a atender sus necesidades de liquidez y capital circulante. Como avalista solidario, Aválam aportará las garantías necesarias para facilitar la aprobación de las operaciones y asegurar que las empresas accedan al crédito en las condiciones más favorables posibles.

La colaboración entre ambas entidades permitirá movilizar financiación a través de diversos productos como préstamos, pólizas de crédito, confirming y leasing mobiliario, reforzando así el compromiso de ambas instituciones con el desarrollo y la consolidación del tejido empresarial de la Región.

En esta línea, Felipe Rastrollo ha destacado que este acuerdo “que suscribimos coincidiendo con el año de nuestro primer centenario, responde a nuestra vocación decidida de impulsar y acompañar en sus proyectos de crecimiento a las empresas y a los empresarios, con una especial atención a las compañías familiares y a las familias empresarias. En Banca March entendemos que facilitar el acceso al crédito es una palanca indispensable para fortalecer la competitividad de las pymes, que actúan como el auténtico motor de nuestra economía. Con esta alianza, reafirmamos nuestra voluntad de consolidarnos como un socio estratégico para el tejido empresarial murciano, aportando soluciones financieras ágiles, eficaces y plenamente adaptadas a las necesidades de cada momento".

Por su parte, Luis Martínez de Salas y Garrigues ha señalado que “la incorporación de Banca March a nuestra red de entidades colaboradoras refuerza la capacidad de Aválam para ofrecer nuevas alternativas de financiación a pymes y autónomos de la Región de Murcia. Este convenio amplía las opciones disponibles para que proyectos empresariales viables puedan acceder al crédito en mejores condiciones, manteniendo nuestro compromiso de acompañar al tejido empresarial regional en sus planes de crecimiento, inversión y consolidación”.

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Con esta alianza, Banca March y Aválam se consolidan como actores de referencia en el ecosistema empresarial murciano, uniendo la fortaleza financiera y el asesoramiento global y especializado de la entidad bancaria con el valioso respaldo y las garantías que la SGR ofrece a los proyectos de esta comunidad.