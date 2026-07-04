Movilidad
Un robo de cable provoca retrasos de 25 minutos en la alta velocidad que conecta Madrid con Andalucía
La incidencia afecta al corredor sur tras daños en la señalización entre Malagón y Ciudad Real, mientras Adif trabaja en la reparación de los circuitos de vía
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Ramón Morales
Sevilla
Un robo de cable en Ciudad Real está causando problemas en la señalización ferroviaria en el tramo comprendido entre Malagón y Ciudad Real, una incidencia que está provocando demoras en la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía.
Según ha informado InfoAdif a través de su cuenta en la red social X, los trenes de larga y media distancia de alta velocidad del corredor sur circulan con retrasos aproximados de 25 minutos.
Adif ha señalado además que su personal técnico trabaja ya en la reparación de los circuitos de vía dañados para restablecer la normalidad en la circulación ferroviaria.
Fuente: El Correo de Andalucía
- Comienzo negro de la Operación Salida: muere un joven al estrellarse dos coches y volcar uno de ellos bajo el puente de la autovía de La Manga
- Descalabro en las oposiciones de Maestro: los primeros resultados dan las cifras de aprobados 'más bajas de la historia
- Limpia en las oposiciones de Maestro en la Región: solo el 37% de los aspirantes aprueba
- La indignación estalla entre los opositores tras conocer los resultados y anuncian una protesta frente a la Conserjería de Educación
- Finalizan las obras que han multiplicado por cuatro la capacidad de drenaje de lluvias intensas de la autovía del Mar Menor
- Detenidos tres revisores de alumbrado público por robar más de una tonelada de cobre en la autovía A-30 a su paso por Murcia
- La dimisión de María Teresa Marín
- El incendio de una nave hortofrutícola de Torre Pacheco genera una enorme columna de humo negro visible a kilómetros