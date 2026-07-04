La compañía murciana Padel Nuestro aterriza en el corazón de Barcelona

La compañía murciana Padel Nuestro continúa reforzando su presencia en el mercado español con la apertura de una nueva flagship store en Barcelona. Ubicada en el número 257 de la calle Rosselló, entre Paseo de Gracia y Rambla de Catalunya, la nueva tienda cuenta con 300 metros cuadrados distribuidos en dos plantas y responde a la estrategia de la compañía de impulsar un modelo de retail experiencial en las principales ciudades del país.

Con esta apertura, la compañía, con sede en Alcantarilla y especializada en distribución y venta de equipamiento de pádel, alcanza las 67 tiendas en todo el mundo, de las que 29 se encuentran en España, consolidando su posición como el principal operador especializado del sector.

La nueva flagship ha sido concebida como un espacio que combina exposición de producto, asesoramiento especializado y experiencias para la comunidad de jugadores. La primera planta concentra la oferta comercial de palas, textil y accesorios, mientras que la planta inferior incorpora una test zone para probar producto, además de las áreas dedicadas a calzado y paleteros.

La apertura de este establecimiento refuerza la apuesta de Padel Nuestro por Barcelona, una de las ciudades con mayor actividad vinculada a los deportes de raqueta y un mercado estratégico para el crecimiento del pádel en España.

“Barcelona es una ciudad con mucha afición al deporte de raqueta, y para Padel Nuestro era fundamental estar cerca de esa comunidad. Con esta flagship damos un paso más en nuestra apuesta por el crecimiento del pádel: no solo abrimos una tienda, sino un espacio donde los jugadores puedan encontrar el mejor asesoramiento, descubrir las últimas novedades y vivir una experiencia que va más allá de la compra”, señala María Victoria Castillo, general manager de Pádel Nuestro.

Además de su actividad comercial, la tienda está preparada para acoger presentaciones de producto, encuentros con jugadores profesionales y acciones impulsadas por las principales marcas del sector.

Agustín Tapia revoluciona la inauguración

La puesta de largo de la nueva flagship contó con la participación de Agustín Tapia, actual número uno del ranking mundial y jugador de NOX. Más de 300 aficionados acudieron al establecimiento para participar en el acto de inauguración, generando una elevada afluencia durante toda la jornada.

El evento reunió también a representantes de marcas, clubes deportivos y entidades vinculadas al ecosistema del pádel, entre ellos Felipe Ródenas, presidente de la Federación Catalana de Pádel.

Estrategia de crecimiento

La apertura de Barcelona se enmarca en el plan de expansión de Padel Nuestro, que continúa ampliando su presencia tanto en España como en mercados internacionales.

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