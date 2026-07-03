Finaliza la edición 2026 del proyecto educativo de robótica 'Colebora', impulsado por la Fundación Sabic España

El proyecto Colebora, cuya colaboración de Sabic se remonta a 2024, se enmarca en el trabajo que desarrolla la Fundación Excelem. Se trata de una iniciativa para impulsar el potencial de niños en materias como la Robótica, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, y que al mismo tiempo visibiliza este tipo de profesiones. De esta forma, se genera interés en torno a la ciencia y se potencian habilidades sociales, trabajo en equipo y conocimientos de robótica de una forma divertida y atractiva para los niños.

El Colegio CEIP La Aljorra, en el que se está desarrollando esta iniciativa, ha impartido los contenidos del programa de robótica educativa para desarrollar un proyecto robotizado, que planteaba una solución relacionada con un georradar con colorimetría con piezas Lego. Con este proyecto, el equipo de estudiantes participó en la competición First Lego League 2026 (FLL) el pasado 14 de marzo, ganando el premio por “Innovación tecnológica”.

Para culminar, los alumnos de 4º de primaria, profesores y Ofelia Berná, formadora de Excelem, plantearon un espacio de exhibición en el Colegio este 19 de junio para mostrar tanto a sus compañeros como a los padres y madres que asistieron en qué habían estado trabajando estos meses.

Durante el evento, los niños y niñas se afianzaron en su comunicación y capacidades expositivas mostrando su orgullo de los avances conseguidos y atendiendo a las preguntas del resto. Por turnos, expusieron los retos que habían abordado con sus tapetes, unas piezas que describen los proyectos visualmente y los asistentes conocieron de primera mano lo interesante de la iniciativa.

“La sorpresa de algunos padres y madres cuando asistieron a la exposición sobre el alcance y temáticas de los trabajos realizados nos confirmó lo importante de esta iniciativa para el desarrollo y aumento de la confianza de los alumnos”, han comentado los responsables de Excelem, después de la exhibición.

Las temáticas que han trabajado este curso han sido las civilizaciones antiguas y la exploración espacial.

En la competición First Lego League 2026, la temática de la competición fue Unearthed, sobre arqueología y cómo emplear la creatividad y tecnología para descubrir y preservar restos del pasado, con los que mejorar el futuro. El equipo patrocinado por La Fundación SABIC, Aljorr@bots, compitió en la categoría Explore con 4 niños y niñas del colegio, de 9-10 años, representando a una clase de 27 alumnos/as. El equipo se llevó un premio por “Innovación tecnológica” por su solución relacionada con un georradar con colorimetría con el que identificar la naturaleza ósea de los restos hallados.

Gracias al apoyo de La Fundación SABIC España, La Fundación Excelem ha acercado esta iniciativa a este centro, entre otros de La Región, facilitando los materiales y conocimientos a los profesores para que puedan desarrollar su proyecto como una asignatura curricular, así como monitorizando y guiando las sesiones a lo largo del proceso.

Los objetivos concretos de Colebora incluyen: fomentar disciplinas STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas en conexión con las Artes y Humanidades) a través de la robótica educativa; visibilizar profesiones técnicas y despertar vocaciones a través de referencias personales cercanas, motivar el aprendizaje basado en ensayo-error, manipulación intuitiva, colaboración entre compañeros, trabajo constructivo en equipo, enfoques diferentes del problema y de la solución, resiliencia y tolerancia a la frustración y vencer el sesgo de género en tareas técnicas. Todos ellos alineados con los objetivos de RSC educativos que impulsa la Fundación SABIC España.

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“Es un placer que el broche final del proyecto Colebora 2025-2026 coincida con el fin de este curso y saber que hemos contribuido con la iniciativa de EXCELEM a abrir horizontes tanto a niñas y niños como a sus familias para que crean que un futuro mejor es posible, y que ellos pueden contribuir a hacerlo realidad”, ha dicho Mahue Sánchez, directora del Complejo Industrial de SABIC en Cartagena.