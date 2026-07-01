Comac elige a Limcamar para la presentación en primicia de la nueva Combimac, una revolución en la limpieza industrial

Limcamar continúa consolidando su posicionamiento como empresa referente, en España y Portugal, en innovación aplicada a los servicios de limpieza profesional. La compañía se sitúa a la vanguardia del sector al convertirse en la sede elegida por Comac para la presentación, en primicia, de su nueva Combimac, en el Levante español.

La demostración en las instalaciones de Limcamar, en colaboración con Noucolors (distribuidora oficial de la marca en España), contó con la presencia del equipo de la oficina técnica de licitaciones y de producción de la empresa, que pudieron conocer de primera mano una de las novedades tecnológicas más relevantes del mercado de la limpieza industrial.

“Se trata de una máquina combinada que integra en un único equipo las funciones de barredora y fregadora industrial, permitiendo realizar ambas operaciones simultáneamente y optimizando significativamente los tiempos de trabajo”, explicó Paolo Taoso de Comac.

La Opinión

La jornada permitió ir más allá de una presentación de producto, convirtiéndose en una oportunidad para analizar cómo una nueva generación de máquinas combinadas puede responder a los retos actuales de la limpieza industrial: reducir tiempos, optimizar recursos y mejorar la productividad en grandes superficies.

La elección de Limcamar -empresa referente en licitaciones de servicios de limpieza profesional a nivel nacional- como anfitrión de este lanzamiento responde a la estrecha colaboración que la compañía mantiene con los principales fabricantes internacionales del sector su capacidad para trasladar la innovación a la operativa diaria de clientes de gran complejidad, junto con su apuesta constante por la mejora continua, la sostenibilidad y la excelencia en el servicio, la han convertido en un referente para la implantación de soluciones avanzadas de limpieza profesional.

Una nueva generación de limpieza industrial

La nueva Combimac ha sido diseñada para responder a las necesidades de limpieza de grandes superficies industriales, logísticas, comerciales, centros de datos y de transporte. Es una solución especialmente indicada para áreas de entre 20.000 y 60.000 m², donde la integración de barrido y fregado en una única operación permite reducir significativamente los tiempos de limpieza y aumentar la productividad.

La demostración contó con la presencia del equipo de la oficina técnica de licitaciones y de producción de la empresa. / Limcamar

Su principal innovación reside en la integración de dos tecnologías tradicionalmente independientes en un solo equipo, lo que permite reducir tiempos operativos, optimizar recursos y disminuir los costes asociados a la limpieza industrial.

Entre sus características más destacadas están su capacidad para recoger residuos de diferentes tamaños y tipologías, su sistema de fregado industrial de alto rendimiento con cuatro cepillos de disco y la gestión optimizada del consumo de agua y detergente, también gracias a tecnologías sostenibles como ReWater, el sistema Comac que permite reutilizar la solución de lavado y reducir el uso de recursos durante las operaciones de limpieza.

Además, incorpora sistemas avanzados de monitorización, seguridad y conectividad que permiten supervisar en tiempo real el rendimiento de la máquina, optimizar el mantenimiento preventivo y mejorar la trazabilidad de las operaciones de limpieza.

Innovación al servicio de la sostenibilidad

La presentación de Combimac encaja plenamente con la estrategia de transformación tecnológica que Limcamar viene desarrollando durante los últimos años. Una apuesta por la innovación, bajo el sello ‘Ecosistema LimpIA’, que considera como una herramienta clave para mejorar la calidad de los servicios, aumentar la eficiencia operativa y avanzar hacia modelos de limpieza más sostenibles.

En este sentido, la nueva solución de Comac incorpora tecnologías que permiten reducir significativamente el consumo de agua, detergentes y energía, contribuyendo a minimizar el impacto ambiental de las operaciones de limpieza sin renunciar al máximo rendimiento.

“La innovación forma parte de nuestra manera de entender el servicio. Trabajamos para identificar, evaluar e incorporar aquellas tecnologías capaces de generar un impacto real en la calidad, la eficiencia y la sostenibilidad de nuestras operaciones. Que un fabricante de referencia internacional como Comac haya elegido nuestras instalaciones para presentar esta nueva solución refuerza nuestro posicionamiento como compañía líder en la incorporación de tecnología aplicada a la limpieza profesional”, destaca Juan Cerezo, director Comercial Nacional de Limcamar.

Un paso más en la estrategia de liderazgo tecnológico

La presentación, celebrada en el almacén logístico de Limcamar en Murcia, dio la oportunidad a los asistentes de conocer en funcionamiento una máquina llamada a marcar un nuevo estándar en la limpieza industrial de grandes superficies, al combinar productividad, sostenibilidad, conectividad y facilidad de uso en un único equipo.

Con iniciativas como esta, Limcamar reafirma su compromiso con la formación continua, la mejora de los procesos y la búsqueda de soluciones que permitan ofrecer servicios cada vez más eficientes, sostenibles y adaptados a las necesidades de un mercado en constante evolución.

Una alianza estratégica para impulsar la innovación en el sector

La elección de Limcamar como escenario para esta presentación refleja algo más que una colaboración puntual entre fabricante y proveedor de servicios. Representa la unión entre una tecnología llamada a marcar el futuro de la limpieza industrial y una compañía capaz de transformarla en resultados reales para sus clientes.

La combinación de la capacidad innovadora de Comac y la experiencia operativa de Limcamar permite acelerar la incorporación de soluciones más eficientes, sostenibles y productivas, reforzando el papel de ambas compañías como referentes en la evolución del sector.

Noticias relacionadas

Cuando fabricantes líderes deciden presentar sus últimas innovaciones junto a Limcamar, se pone de manifiesto una visión compartida: que la tecnología solo aporta valor cuando mejora la experiencia del cliente, optimiza los procesos y contribuye a construir servicios más sostenibles, seguros y eficientes.