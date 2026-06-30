La tasa de ahorro de los hogares cae al 11,3% en el primer trimestre y el gasto en consumo se dispara un 6,1%

Los hogares españoles ahorraron durante el primer trimestre de 2026 menos que nunca en los tres últimos años. Así se desprende de los datos divulgados hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que ha puesto de manifiesto que los hogares situaron en estos tres meses su tasa de ahorro en el 11,3% de su renta disponible. Esta tasa supone un descenso de seis décimas respecto al último trimestre de 2025, y se trata del nivel más bajo desde el primer trimestre de 2023.

En términos absolutos, las familias españolas ahorraron 10.477 millones de euros entre enero y marzo, un 11,5% menos que en el mismo periodo del año anterior. Por contra, dispararon su gasto en consumo un 6,1%, hasta los 244.292 millones de euros, e incrementaron su inversión un 7,4%, hasta los 19.734 millones de euros. Así, los hogares españoles presentaron durante el primer trimestre una renta disponible de 254.710 millones de euros, lo que supone un alza del 5,1% respecto al mismo periodo de 2025.

Insuficiente para financiar la inversión

Otra de las estadísticas ofrecidas por el INE muestra que el ahorro generado por los hogares fue insuficiente para financiar la inversión realizada durante los tres primeros meses del año. Así, las necesidades de financiación de las familias españolas ascendieron a los 9.905 millones de euros en los tres primeros meses del año. Esta tasa supone un alza del 41,4% frente a la exhibida en el mismo periodo del año anterior.

En otro orden de magnitudes, la oficina estadística ha puesto de manifiesto que, en el primer trimestre, la economía española mostró una capacidad de financiación de 11.374 millones de euros, cifra que equivale al 2,7% del PIB. Este montante es 1.025 millones de euros inferior al del primer trimestre del año pasado, cuando la capacidad de financiación de la economía española frente al resto del mundo ascendió a 12.399 millones de euros.

Por su parte, las sociedades no financieras mostraron una capacidad de financiación de 12.248 millones de euros en el primer trimestre, por encima de los 11.887 millones del mismo periodo de 2025, en tanto que las instituciones no financieras presentaron 'superávit' de 15.461 millones de euros, por encima de los 13.923 millones de euros del año anterior.

Crece la renta nacional bruta

Por último, el INE ha estimado este martes que la renta nacional bruta de la economía, la suma de todos los ingresos de los residentes en el país, ascendió en el primer trimestre del año a 422.319 millones de euros, un 6,3% superior a la de igual periodo de 2025. Este incremento se debe tanto al aumento en un 7,4% interanual de la remuneración de los asalariados residentes y, en menor medida, al crecimiento del excedente bruto de explotación (+5,2%).

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Por su parte, la renta nacional disponible bruta avanzó un 5,4% interanual en el primer trimestre, hasta los 417.426 millones de euros. En términos desestacionalizados, la renta nacional bruta y la renta nacional disponible bruta crecieron un 0,6% y un 0,5%, respectivamente, respecto al cuarto trimestre de 2025.