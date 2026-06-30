DIA abre su segundo supermercado en Molina de Segura

La cadena de supermercados DIA ha inaugurado este martes su segundo establecimiento en Molina de Segura con la apertura de una nueva tienda en la calle Cultura, reforzando así su presencia en el municipio y consolidando su estrategia de crecimiento en la Región de Murcia.

Al acto de inauguración asistieron el alcalde de Molina de Segura, José Ángel Alfonso, y la concejala de Comercio, Pilar Galindo, junto a representantes de la compañía.

El nuevo supermercado cuenta con una superficie total de 611,69 metros cuadrados, de los que 298,87 corresponden a la sala de ventas. Con esta apertura, la empresa amplía su red en el cuarto municipio de la Región de Murcia y apuesta por un modelo de establecimiento de proximidad, pensado para facilitar la compra diaria de los vecinos y complementar la oferta comercial ya existente en la ciudad.

DIA mantiene presencia en Molina de Segura desde hace años a través de su establecimiento situado en la calle Mayor, número 128, al que ahora se suma este nuevo punto de venta.

La compañía considera que esta apertura refuerza su compromiso con la creación de empleo local y con un modelo comercial basado en la cercanía, la accesibilidad y el servicio diario a los barrios y municipios.

La implantación de la cadena también pone de manifiesto el peso de Molina de Segura como enclave comercial y de servicios dentro del área metropolitana de Murcia. El municipio cuenta con una destacada actividad económica, un tejido empresarial consolidado y una población que demanda una oferta comercial amplia y cercana.

DIA es una de las principales enseñas de distribución alimentaria en España y mantiene una implantación destacada en la Región de Murcia, donde supera las 70 tiendas repartidas por distintos municipios, con especial presencia en los principales núcleos urbanos.

En los últimos años, la empresa ha impulsado un proceso de renovación y modernización de su red comercial para adaptar sus establecimientos a las nuevas necesidades de consumo. Su modelo se basa en supermercados de proximidad que ofrecen productos de alimentación, limpieza, higiene y otros artículos básicos, combinando marcas propias con referencias de fabricantes.

La Región de Murcia forma parte de esta estrategia de expansión. La cadena ha reforzado recientemente su presencia en la capital regional mediante nuevas aperturas, dentro de un plan de crecimiento que sitúa al sureste español como un área estratégica para la compañía. Esta implantación contribuye, además, a dinamizar el comercio de proximidad, favorecer la generación de empleo y ampliar la oferta de servicios para los consumidores.

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Fundada en España hace más de 45 años, DIA opera actualmente en España y Argentina. La compañía dispone de alrededor de 2.300 establecimientos en territorio nacional, tanto propios como franquiciados, y supera los 5.500 millones de euros de facturación anual. Su delegación de Levante, que abarca desde Castellón hasta Almería, gestiona un total de 190 tiendas.