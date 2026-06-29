Grupo Vigilant consolida su estrategia de crecimiento con la incorporación de Seguridad Integral del Mediterráneo y Bumarsan Servicios Auxiliares

Grupo Vigilant continúa avanzando en su estrategia de crecimiento con la incorporación de Seguridad Integral del Mediterráneo y Bumarsan Servicios Auxiliares S.L. a su estructura empresarial. Dos operaciones que consolidan la evolución del grupo y refuerzan su posicionamiento como uno de los referentes nacionales en el sector de la seguridad.

Con más de cuatro décadas de trayectoria, Grupo Vigilant afronta esta nueva etapa fiel a un modelo de crecimiento basado en la incorporación de empresas alineadas con sus valores y su forma de entender la seguridad: cercanía, compromiso, excelencia y confianza. Un crecimiento que no solo amplía su implantación territorial estatal y su capacidad operativa, sino que también fortalece su compromiso con los clientes, los profesionales y la calidad del servicio.

La integración de Seguridad Integral del Mediterráneo, efectiva desde el pasado 1 de junio, ha supuesto la subrogación de la totalidad de su plantilla y de los contratos de prestación de servicios con sus clientes, garantizando la continuidad de las condiciones económicas y operativas vigentes. Un proceso desarrollado con el objetivo de asegurar una transición ordenada, preservar el empleo y mantener la calidad del servicio desde el primer momento.

A esta operación se suma la incorporación de Bumarsan Servicios Auxiliares S.L., que contribuye igualmente a reforzar la estructura empresarial de Grupo Vigilant dentro de su plan de expansiójn, integrando aquellas áreas de actividad alineadas con su modelo de negocio y su especialización en el ámbito de la seguridad.

Para Encarna Ortiz Asensio, CEO de Grupo Vigilant, estas incorporaciones representan "un paso más dentro de un proyecto empresarial que lleva más de cuarenta años con una visión de crecimiento sostenible y de largo recorrido. Nuestra prioridad es seguir construyendo una compañía sólida, cercana y preparada para responder a las necesidades de nuestros clientes, manteniendo siempre los valores que nos han definido desde nuestros inicios".

Ortiz Asensio destaca, además, que "cada integración supone también la incorporación de personas, experiencia y conocimiento. Afrontamos estos procesos con una gran responsabilidad, garantizando la continuidad del servicio y ofreciendo tanto a los trabajadores como a los clientes la tranquilidad de formar parte de un grupo consolidado, con capacidad de respuesta y vocación de permanencia".

Estas operaciones forman parte de la hoja de ruta de Grupo Vigilant para seguir consolidando su crecimiento en el mercado nacional, fortaleciendo una estructura capaz de responder a las nuevas demandas del sector sin renunciar a su esencia como empresa especializada en seguridad.

Fundado en 1985 en la Región de Murcia, Grupo Vigilant cuenta con presencia en todo el territorio nacional y ofrece soluciones integrales de seguridad adaptadas a empresas, instituciones y administraciones públicas. Su actividad abarca vigilancia presencial, sistemas de seguridad, Central Receptora de Alarmas, ingeniería y consultoría, apoyándose en un equipo de profesionales altamente cualificados y en una apuesta constante por la innovación y la mejora continua.

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Con la incorporación de Seguridad Integral del Mediterráneo y Bumarsan Servicios Auxiliares S.L., Grupo Vigilant continúa fortaleciendo un proyecto empresarial que mira al futuro con la misma vocación de servicio, compromiso y excelencia que ha marcado su trayectoria durante más de cuatro décadas.