Ciberseguridad
Las contraseñas filtradas, una amenaza silenciosa para pymes y autónomos
El gobierno de la Región de Murcia pone a disposición del tejido empresarial ORUM, un servicio público gratuito para analizar riesgos, detectar vulnerabilidades y reforzar su ciberseguridad
Una contraseña reutilizada, un acceso antiguo o unas credenciales expuestas pueden convertirse en la puerta de entrada a un incidente de ciberseguridad. En muchas ocasiones, el riesgo empieza con datos de acceso que han quedado comprometidos y que la empresa desconoce.
Para una pyme o un autónomo, las contraseñas forman parte de la actividad diaria: correo electrónico, banca online, plataformas de gestión, redes sociales, servicios en la nube, tiendas digitales o herramientas de facturación. Si esos accesos no están bien protegidos, pueden facilitar intentos de fraude, suplantaciones o accesos no autorizados a información sensible.
El problema se agrava cuando una misma contraseña se utiliza en distintos servicios. Si una credencial aparece filtrada en Internet y sigue activa en alguna herramienta profesional, los ciberdelincuentes pueden aprovecharla para intentar acceder a sistemas corporativos, cuentas de correo o perfiles vinculados al negocio.
Además, muchas pequeñas organizaciones o autónomos no cuentan con mecanismos para saber si sus datos de acceso han quedado expuestos, si existen cuentas vulnerables o si alguna parte de su entorno digital presenta riesgos que conviene corregir. Esa falta de visibilidad puede retrasar la detección de un problema y aumentar sus consecuencias.
Ante este escenario, la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia ha puesto en marcha ORUM, un servicio público gratuito de ciberseguridad dirigido a pymes y autónomos. La iniciativa ayuda a las empresas a revisar su nivel de exposición, detectar posibles vulnerabilidades y recibir orientación especializada para reforzar su protección.
A través de la plataforma, cada empresa puede obtener una visión más clara de los riesgos que afectan a su entorno digital. El servicio permite identificar puntos débiles, detectar amenazas potenciales y traducir los resultados en recomendaciones prácticas, adaptadas a la situación de cada negocio.
Tras el registro, las empresas y autónomos pueden iniciar una primera evaluación de su estado de ciberseguridad. Este diagnóstico permite ordenar prioridades y avanzar paso a paso en la protección de sus accesos, sistemas y canales digitales.
Cibervigilancia y acompañamiento
ORUM combina análisis, monitorización continua, cibervigilancia y asesoramiento experto. Este enfoque permite detectar señales de riesgo de forma temprana, interpretar los resultados y orientar a cada empresa sobre las medidas que puede aplicar para reducir su exposición.
Además de la plataforma tecnológica, el proyecto incluye una oficina técnica de asesoramiento para resolver dudas, interpretar resultados y orientar a las empresas en la adopción de medidas concretas.
El proyecto está impulsado por la Consejería de Economía, Hacienda, Portavocía, Fondos Europeos y Transformación Digital, a través de la Fundación Integra y la Agencia de Transformación Digital de la Región de Murcia. Cuenta con la financiación de la Unión Europea-NextGenerationEU, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y gestionado por INCIBE y el Ministerio de Transformación Digital y de la Función Pública.
El servicio está diseñado para facilitar la toma de decisiones. No exige conocimientos técnicos previos, es compatible con servicios IT existentes y se adapta al grado de madurez digital de cada empresa o autónomo.
El equipo del proyecto está localizable a través del teléfono 900 899 389, del correo electrónico soporte.orum@carm.es o de los perfiles en redes sociales del proyecto en LinkedIn, Facebook, Instagram o X.
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