ENAE consolida su presencia en el Ranking de Másteres 2026 de El Mundo

El Ranking de Másteres 2026 de El Mundo evalúa programas de numerosas instituciones según 28 criterios rigurosos: empleabilidad, perfil docente, internacionalización o satisfacción de estudiantes son algunos de ellos. En España existen más de 1.500 másteres oficiales y otros tantos propios. Solo unos pocos logran aparecer en clasificaciones con esta metodología año tras año.

Para candidatos que buscan programa, los rankings funcionan como filtro de confianza en una oferta cada vez más difícil de comparar. Pero hay más: ENAE también mantiene presencia en clasificaciones internacionales como QS y Forbes, lo que la sitúa en un círculo reducido de escuelas españolas con reconocimiento simultáneo nacional e internacional.

El Máster en International Trade: posicionamiento competitivo

El Máster en International Trade de ENAE compite en una categoría especialmente concurrida, dominada por programas de escuelas ubicadas en Madrid y Barcelona. Que un programa de una institución murciana mantenga visibilidad aquí refleja algo concreto: responde a una demanda real del mercado laboral.

La formación está orientada a profesionales que gestionan operaciones en mercados exteriores. En un contexto de comercio global fragmentado, esta especialización tiene demanda sostenida.

El Executive MBA: validación en un segmento clave

El Executive MBA de ENAE refuerza su posición en un segmento tradicionalmente controlado por grandes escuelas de Madrid y Barcelona. Su presencia en la clasificación valida una propuesta específica diseñada para directivos en activo que buscan desarrollarse y actualizarse en un entorno empresarial en constante cambio.

El programa combina teoría rigurosa con experiencia práctica y genera una red de contactos de alto valor entre sus participantes, permitiendo que directivos accedan a oportunidades de colaboración y conocimiento mutuo. Esta capacidad de crear comunidad profesional, junto con la orientación internacional del programa, genera oportunidades reales para sus estudiantes.

La transformación del sector de formación ejecutiva

El sector de formación de posgrado experimenta una reconfiguración profunda. Programas online proliferan, la competencia de escuelas internacionales es constante y empleadores exigen estándares cada vez más altos. En este contexto, mantener posiciones en evaluaciones independientes año a año ya no es un lujo: es un indicador de que la institución sigue siendo relevante.

Para escuelas fuera de las grandes capitales, el reto es mayor: no basta con tener la máxima calidad académica. Hay que construir redes de empleadores globales, facilitar movilidad internacional y garantizar inserción laboral competitiva.

Presencia internacional como diferencial estratégico

ENAE fue fundada en Murcia y ha consolidado una posición clara en formación directiva con vocación internacional. Sus programas combinan presencialidad con experiencias internacionales y prácticas en empresa, enfocadas en sectores clave del Mediterráneo español: agroindustria, logística, comercio exterior y tecnología.

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Mantiene acuerdos con universidades y cámaras de comercio en varios países. El resultado: sus graduados acceden a oportunidades laborales en mercados internacionales. Ese dato, empleabilidad global, es exactamente lo que los rankings miden y el resultado de 2026 confirma que la estrategia es acertada. Los próximos años dirán si la institución logra consolidarla.