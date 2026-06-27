La industria apuesta por la inteligencia artificial para transformar la logística y ganar competitividad

La inteligencia artificial ya representa una herramienta clave que está transformando el presente de las empresas. Esta ha sido una de las principales conclusiones de la jornada ‘Industria y logística: Optimización de la Gestión de Ubicaciones mediante Inteligencia Artificial (Slotting)’, organizada por la Fundación Isaac Peral, Primafrio y LIS Data Solutions en las instalaciones de Primafrio, en Alhama de Murcia.

El encuentro ha reunido a directivos y profesionales del ámbito industrial, logístico y tecnológico para conocer cómo el análisis avanzado de datos y la inteligencia artificial permiten optimizar la gestión de almacenes, reducir desplazamientos innecesarios, mejorar la preparación de pedidos y aumentar la eficiencia operativa sin necesidad de ampliar instalaciones o incrementar recursos.

La jornada comenzó con una visita guiada a las instalaciones de Primafrio, donde los asistentes pudieron conocer de primera mano la operativa de uno de los principales operadores logísticos del sur de Europa y comprobar cómo la innovación tecnológica se integra en la gestión diaria de un entorno logístico de gran complejidad.

La apertura de la sesión corrió a cargo del director de Innovación y Estrategia Sostenible de Primafrio, Adrián Valverde, quien dio la bienvenida a los asistentes poniendo en valor la colaboración entre empresas como motor de innovación y competitividad. Durante su intervención, destacó el compromiso de Primafrio con la transformación tecnológica del sector logístico y la importancia de generar espacios que permitan compartir experiencias, conocimiento y buenas prácticas entre organizaciones.

Uno de los momentos centrales de la jornada fue la ponencia de Guillermo Sistal, Industry & Smart Logistics Lead de LIS Data Solutions, quien explicó cómo las soluciones basadas en inteligencia artificial y analítica avanzada permiten optimizar la gestión de ubicaciones (slotting), anticiparse a los cambios de demanda y mejorar la toma de decisiones en los almacenes mediante el uso inteligente de los datos.

Ponencia de Guillermo Sistal, Industry & Smart Logistics Lead de LIS Data Solutions. / F. I. P.

Durante su intervención, Sistal mostró ejemplos prácticos de aplicación de estas tecnologías y destacó que la inteligencia artificial permite evolucionar desde una gestión basada en la experiencia hacia modelos predictivos capaces de incrementar la productividad y la eficiencia logística.

Posteriormente se celebró una mesa redonda moderada por el director gerente de la Fundación Isaac Peral, Patricio Valverde, en la que participaron Adrián Valverde (Primafrio), Guillermo Sistal (LIS Data Solutions) y Enrique Alarcón, Senior Manager de Proyectos y Mejora Continua en Logística y Distribución de Grupo DAMM.

Los participantes coincidieron en señalar que la digitalización y la inteligencia artificial deben entenderse como herramientas al servicio de las personas y de la mejora continua, subrayando la importancia de acompañar la implantación tecnológica con una adecuada gestión del cambio, una cultura basada en los datos y una visión estratégica de la innovación.

"Nuestro objetivo como Fundación es acercar a las empresas experiencias reales que les permitan conocer qué tecnologías están funcionando, cómo se están aplicando y de qué manera pueden incorporarlas para mejorar su competitividad. La innovación cobra verdadero sentido cuando se comparte y se convierte en conocimiento útil para el conjunto del tejido empresarial", destacó Patricio Valverde, director gerente de la Fundación Isaac Peral.

Durante el evento se celebró una mesa redonda. / F. I. P.

El encuentro finalizó con un espacio de networking que favoreció el intercambio de experiencias entre empresas, profesionales y entidades vinculadas al ecosistema industrial y logístico de la Región de Murcia.

Con esta iniciativa, la Fundación Isaac Peral continúa impulsando foros que conectan a las empresas con las tecnologías que ya están transformando la industria, fomentando la colaboración, la transferencia de conocimiento y el desarrollo de un tejido empresarial más competitivo, innovador y preparado para afrontar los retos del futuro.

Sobre la Fundación Isaac Peral

Las empresas que integran la FIP son: AMC Global, AURUM, Autoridad Portuaria de Cartagena, Auxiliar Conservera, Bionet, El Dulze Growers, Enagás, Estrella de Levante, Fama Sofás, Fundación Sabic, Gor Factory, Grupo Caliche, Grupo Fuertes, Grupo Hefame, Grupo Huertas, Hidroconta, Himoinsa, IDOM, Indra, Instituto de Fomento de la Región de Murcia, MTorres, Navantia, Nawter, Nueva Cocina Mediterránea, Postres Reina, Pramac Ibérica, Primafrio, Repsol, SAES, Veolia y Zamora Company.

Los socios que componen la Fundación Isaac Peral pertenecen a sectores diversos como el agroalimentario, logístico, farmacéutico, servicios, petroquímico o manufacturero. Por lo que respecta al PIB regional, representan en su conjunto más de un 15 % del total. Asimismo, valorando la facturación de aquellas compañías miembro, cuya sede fiscal reside en la Región de Murcia, la cifra asciende a más de 5.000 millones de euros.