Sabic nominada en cuatro categorías de los Premios MEES 2026 al bienestar corporativo

Sabic ha resultado nominado en cuatro de las cinco categorías en las que presentó candidatura a los Premios MEES 2026, el reconocimiento de referencia al bienestar corporativo en España. La planta competirá en la gala final junto a algunas de las organizaciones más activas del país en este ámbito.

Qué son los Premios MEES

Los Premios Mi Empresa es Saludable (MEES), impulsados desde hace más de una década por la plataforma de comunicación Mi Empresa es Saludable, reconocen a las empresas españolas que integran el bienestar y la salud laboral como parte de su estrategia de negocio, y no como una acción puntual o aislada. Un jurado de profesionales independientes, presidido por Jaime del Barrio, Senior Advisor en EY Healthcare & Life Sciences, valora cada candidatura a partir de criterios objetivos que ponen el acento en el alcance real de las iniciativas, el compromiso visible del liderazgo, la existencia de un diagnóstico previo, el rigor metodológico y, sobre todo, la evidencia de resultados.

La edición de 2026 —la undécima— se celebra bajo el lema "La Era del Bienestar Aumentado" y ha reunido a más de 34 empresas candidatas de sectores tan diversos como la industria, la distribución, el transporte, la sanidad o la administración pública, entre ellas compañías como Eroski, Asisa, Sanitas, Navantia, Ferrer o Cruz Roja. El fallo se hará público el 30 de junio, en una gala que reunirá en Madrid a buena parte del ecosistema del bienestar corporativo español.

Las candidaturas de SABIC y el programa Activa tu Salud

El Complejo Industrial de Sabic en Cartagena concurrió a los Premios MEES 2026 con Activa tu Salud, un programa multidisciplinar de promoción de la salud puesto en marcha en 2024 en su planta de La Aljorra y dirigido a la plantilla de entre 41 y 60 años, un colectivo especialmente relevante en la prevención del riesgo cardiometabólico. Durante nueve meses, el programa combinó evaluación nutricional mediante el cuestionario Predimed, valoración de la actividad física con el IPAQ, medición del estrés y la salud mental con las escalas PSS y MCS-SF12, análisis de composición corporal por impedancia bioeléctrica y fuerza de prensión, y un estudio de microbiota intestinal como marcador de salud metabólica.

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Con esta base de evidencia, Sabic presentó candidatura en cinco categorías: Mi Empresa es Saludable/Global, Bienestar Emocional, Bienestar Físico, Comunicación Saludable y Nutrición. Tras la revisión técnica del jurado, la compañía ha resultado nominada en cuatro de ellas, las últimas mencionadas, un resultado que sitúa a Activa tu Salud entre las iniciativas de bienestar corporativo más sólidas de la presente edición.