Thader incorpora aseos adaptados para personas ostomizadas

El Centro Comercial Thader ha incorporado aseos adaptados para personas ostomizadas, una iniciativa pionera en el ámbito de los centros comerciales en España que responde a la necesidad de mejorar la accesibilidad y la calidad de vida de este colectivo.

Los nuevos aseos, ubicados en la planta primera del centro comercial, han sido diseñados para facilitar el uso por parte de personas ostomizadas, incorporando elementos específicos que permiten una mayor comodidad, higiene y autonomía durante su visita al centro. Además, Thader ha desarrollado un protocolo específico de uso y limpieza, garantizando así el correcto mantenimiento de estos espacios.

Esta actuación se ha impulsado en colaboración con Aomur (Asociación de Ostomizados de la Región de Murcia), con el objetivo de dar respuesta a una realidad todavía poco visible pero que afecta a un número significativo de personas. La iniciativa busca no solo mejorar las instalaciones del centro, sino también contribuir a la normalización y visibilidad de las necesidades de las personas ostomizadas en espacios públicos.

“Con esta iniciativa queremos dar respuesta a una necesidad real que muchas veces pasa desapercibida. Nuestro objetivo es que cualquier persona pueda venir a Thader con normalidad, sin que algo tan básico como el uso de un aseo suponga una dificultad”, señala Pablo Carceller, Property Manager del Centro Comercial Thader.

Por su parte, desde AOMUR destacan que “para las personas ostomizadas, contar con espacios adaptados marca una diferencia real en su día a día. Que centros como Thader den este paso es fundamental para avanzar en visibilidad y normalización”, subrayando la importancia de que espacios de gran afluencia incorporen este tipo de medidas inclusivas que facilitan la vida diaria de los pacientes ostomizados.

Se estima que en España hay más de 70.000 personas ostomizadas, muchas de las cuales encuentran dificultades a la hora de utilizar aseos públicos convencionales, lo que condiciona su movilidad y su participación en actividades cotidianas.

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Con esta incorporación, Thader da un paso más en su compromiso con la accesibilidad universal, integrando soluciones que responden a necesidades reales y contribuyen a hacer del centro un espacio más inclusivo y adaptado a todos sus visitantes.