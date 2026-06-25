La Región blinda sus servicios públicos ante los ciberataques

La Consejería de Economía, Hacienda, Portavocía, Fondos Europeos y Transformación Digital avanza en la protección digital de los servicios públicos y del tejido empresarial regional mediante nuevas actuaciones en materia de ciberseguridad, entre las que destacan el futuro contrato de comunicaciones y ciberseguridad de la Administración regional, con una inversión de 103 millones de euros, y el programa ORUM, dotado con 1,2 millones de euros para apoyar a pymes y autónomos.

La consejera de Economía, Hacienda, Portavocía, Fondos Europeos y Transformación Digital, Marisa López Aragón, destacó estas iniciativas durante su participación en la presentación del proyecto ‘Food Tech Specs Data Space’, impulsado por AMC Global, para facilitar el intercambio seguro, eficiente y gobernado de datos entre los distintos actores de la cadena de valor agroalimentaria.

Durante su intervención, la consejera recordó que la Región de Murcia cuenta con una industria agroalimentaria líder, innovadora y exportadora, que ha demostrado una gran capacidad de adaptación a los desafíos, y señaló que la transformación digital es uno de los retos a los que se enfrenta actualmente el sector.

“Compartir datos de forma segura y con todas las garantías permitirá a las empresas mejorar su eficiencia, reforzar la trazabilidad, optimizar procesos y desarrollar nuevos productos y servicios de mayor valor añadido”, destacó López Aragón.

La titular de Transformación Digital subrayó, asimismo, que la ciberseguridad es un elemento esencial para avanzar en la digitalización y consolidar la confianza en los entornos tecnológicos. En este sentido, explicó que antes de finalizar el año estará licitado el nuevo contrato de comunicaciones y ciberseguridad de la Comunidad, que permitirá mejorar la protección de servicios críticos como la sanidad, las emergencias o la asistencia social, además de garantizar un acceso seguro a los recursos digitales para cerca de 60.000 empleados públicos.

Junto a ello, destacó el programa ORUM, dotado con 1,2 millones de euros y que ofrece a pymes y autónomos herramientas gratuitas de análisis, monitorización y asesoramiento especializado para detectar amenazas y reforzar su seguridad digital.

“La ciberseguridad no es solo una necesidad tecnológica; es una garantía para seguir innovando, creciendo y compitiendo con confianza en la economía digital”, afirmó la consejera.

Transformación digital del sector agroalimentario

La consejera participó además en una mesa redonda sobre digitalización en la cadena alimentaria junto a representantes del ámbito empresarial, en la que se abordaron las oportunidades que ofrece el uso seguro de los datos para mejorar la competitividad y la capacidad de innovación del sector agroalimentario. Durante este encuentro, López Aragón destacó que “proyectos como este son una magnífica oportunidad para acelerar la transformación digital de la industria agroalimentaria regional”.

El proyecto ‘Food Tech Specs Data Space’ tiene como objetivo facilitar el intercambio seguro de datos entre los distintos agentes que participan en la cadena de valor agroalimentaria, promoviendo un ecosistema digital colaborativo que contribuya a optimizar procesos, mejorar la trazabilidad y reforzar la capacidad de innovación del sector.

La iniciativa busca impulsar la eficiencia operativa de las empresas, favorecer una mayor transparencia en el flujo de información y generar nuevas oportunidades de colaboración entre productores, transformadores, distribuidores y otros agentes de la industria agroalimentaria. En este sentido, la consejera subrayó que “compartir datos de forma segura y con todas las garantías permitirá a las empresas mejorar su eficiencia, reforzar la trazabilidad, optimizar procesos y desarrollar nuevos productos y servicios de mayor valor añadido”.

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El encuentro reunió a representantes institucionales, empresariales y tecnológicos para analizar el papel de los espacios de datos y la digitalización en la competitividad de la industria agroalimentaria.