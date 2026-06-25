Alianza
Mediterránea de Medios, nuevo socio incondicional del Club de Marketing de la Región
La agencia de medios, que forma parte del grupo WPP, busca impulsar la competitividad empresarial en la Región de Murcia a través del marketing
Mediterránea de Medios (MM) se ha incorporado al Club de Marketing de la Región de Murcia (CMRM) en calidad de socio incondicional, «reforzando su compromiso con el impulso del marketing como motor de competitividad, innovación y crecimiento empresarial en la Región».
Mediterránea, Agencia de Medios que forma parte de WPP, uno de los mayores grupos de marketing, publicidad y comunicación del mundo, combina capacidades globales, tecnología de vanguardia y acceso a las mejores soluciones del sector con una forma de trabajar cercana y orientada a las necesidades de sus clientes. La compañía cuenta con oficinas en Valencia, donde se ubica su sede central, y en Madrid, desde las que presta servicio a anunciantes de todo el territorio nacional.
La compañía destaca por su fuerte orientación a la eficiencia, así como por la calidad del servicio que presta a los anunciantes. Una propuesta de valor que ha sido reconocida por el mercado al ser valorada por sus clientes como la mejor agencia de medios de España en la última edición del estudio Agency Scope, elaborado por Scopen.
Con esta incorporación como socio incondicional, MM se suma al proyecto del Club de Marketing de la Región de Murcia con el objetivo de «contribuir al fortalecimiento de la comunidad profesional del marketing regional, favoreciendo el intercambio de conocimiento, el desarrollo del talento y la generación de iniciativas que impulsen la competitividad de las empresas murcianas».
El Club de Marketing de la Región de Murcia sigue sumando socios estratégicos comprometidos con el desarrollo de la profesión y con la consolidación de un ecosistema de marketing cada vez más innovador, competitivo y conectado con los retos de las organizaciones de la Región de Murcia.
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