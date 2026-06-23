La III Fashion Night Colabora Mujer reúne a más de 120 empresarias y refuerza el liderazgo femenino en Murcia

La Asociación Colabora Mujer Región de Murcia celebró con gran éxito la III Fashion Night, una cita que reunió a más de 120 mujeres empresarias, autónomas, profesionales y directivas en La Terraza de Molinos del Río del Ayuntamiento de Murcia, consolidándose como uno de los encuentros de referencia para la colaboración empresarial, la creación de alianzas y el liderazgo femenino en la Región de Murcia.

El evento contó con una destacada representación institucional encabezada por María de las Mercedes Bernabé Pérez, 3.ª Teniente de Alcalde y Concejala Delegada de Gobierno Abierto, Promoción Económica y Empleo del Ayuntamiento de Murcia; Asunción Carreño, Concejala Delegada de Mujer; Ana Belén Martínez Garrido, Directora General de la Mujer de la Región de Murcia; Maria Luisa Lozano Semitiel Directora General de familia, infancia y conciliación y Luz Marina Lorenzo Gea, diputada de la Asamblea Regional.

Asimismo, asistieron representantes de asociaciones, reforzando la colaboración entre entidades comprometidas con el impulso del liderazgo femenino. Entre ellas estuvieron Almudena Abellán, presidenta de AJE Región de Murcia; Ana Franco Royo, miembro de la Junta Directiva de AMEP; María Bolarín, presidenta de ANAEDE; Encarna Jara, vicepresidenta de ANAEDE; y Mar Abad, presidenta de ENAE Alumni, Inmaculada Mengual de AEPA Alicante.

Durante la noche, las asistentes disfrutaron de una programación pensada para favorecer el intercambio de experiencias y la creación de sinergias entre empresarias. La velada incluyó espacios de networking, así como un gran sorteo de regalos aportados por las asociadas de Colabora Mujer, reflejando el espíritu de colaboración que caracteriza a la asociación.

La presidenta de Colabora Mujer, Carmen Muñoz, destacó que "la Fashion Night se ha consolidado como un espacio donde se celebra el valor de compartir, de fortalecer relaciones y de seguir construyendo una red que nos impulsa y nos acompaña a todas. Haciendo referencia a la participación activa de Colabora Mujer, con sus 370 asociadas con las que cuenta actualmente, en la Red Nacional de Asociaciones de empresarias de toda España".

Una noche posible gracias al compromiso del tejido empresarial

Desde Colabora Mujer quisieron agradecer especialmente el apoyo de las empresas patrocinadoras y colaboradoras que hicieron posible esta tercera edición.

La asociación contó con el respaldo de sus patrocinadores anuales: Banco Sabadell, Caja Rural Central, Grupo Disfrimur, Inversus, Gémina Bodegas (BSI), COTES Grupo Galilea, Cajamar, Novaporc, y La Cómica Compañía de Teatro, cuyo compromiso resulta fundamental para seguir desarrollando iniciativas que impulsan el emprendimiento femenino.

Además, varias empresas colaboraron activamente durante la celebración del evento. Gémina Bodegas (BSI) ofreció una selección de sus vinos para acompañar la velada; Alma Secret obsequió a todas las asistentes con un exclusivo kit de bienvenida; la Academia de Baile Irene Luna sorprendió con una elegante actuación de danza oriental; Ana Carpio Fotografía fue la fotógrafa oficial del evento, inmortalizando los mejores momentos de la noche; y Soy Florista le brindó el toque floral al evento y regaló flores a las asistentes como recuerdo de la velada.

Con esta tercera edición, Colabora Mujer Región de Murcia reafirma su compromiso de seguir creando espacios de encuentro, colaboración y crecimiento para las mujeres empresarias, directivas y profesionales, fortaleciendo una red que cada año continúa creciendo y generando nuevas oportunidades.

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La asociación agradece la asistencia de todas las participantes, el apoyo de las instituciones y la implicación de las empresas colaboradoras, que hicieron posible una noche donde el talento femenino volvió a ser el gran protagonista.