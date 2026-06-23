Grupo Ribera en Cartagena y el Centro Regional de Hemodonación suman esfuerzos para promover la donación de sangre
Profesionales de Ribera Virgen de la Caridad, Ribera Perpetuo Socorro y Ribera Practiser participan en una nueva jornada solidaria para contribuir al mantenimiento de las reservas de sangre
Grupo Ribera en Cartagena ha celebrado una nueva edición de su campaña anual de donación de sangre en colaboración con el Centro Regional de Hemodonación de la Región de Murcia, una iniciativa solidaria que volvió a reunir a profesionales, usuarios y familiares con un objetivo común, contribuir a salvar vidas mediante un gesto sencillo y altruista.
La jornada se desarrolló en el Hospital Ribera Virgen de la Caridad bajo el lema 'Haz que tu sangre cuente', una llamada a la participación que pone el foco en la importancia de mantener unas reservas de sangre suficientes para atender las necesidades asistenciales de hospitales y centros sanitarios.
Profesionales de Ribera Virgen de la Caridad, Ribera Perpetuo Socorro y Ribera Practiser se sumaron a esta iniciativa, demostrando una vez más el compromiso de los equipos con la salud y el bienestar de la comunidad.
La sangre es un recurso esencial que no puede fabricarse ni sustituirse artificialmente y resulta imprescindible para la realización de intervenciones quirúrgicas, tratamientos oncológicos, trasplantes, accidentes de tráfico y numerosas situaciones de urgencia que requieren transfusiones.
Con motivo de esta campaña, las coordinadoras de Enfermería de Ribera Perpetuo Socorro y Ribera Practiser, Fátima de la Cerda y Alicia Sanchéz, participaron además en entrevistas para sensibilizar a la población sobre la necesidad de donar sangre de forma periódica.
Ambas profesionales recordaron que una sola donación puede ayudar a varias personas y destacaron la importancia de mantener la solidaridad durante todo el año. Alicia explicó además cómo vive esta realidad desde una perspectiva personal, ya que, aunque no puede donar por motivos médicos, conoce de primera mano el valor de este gesto a través de su entorno familiar. Por su parte, Fátima hizo un llamamiento a la ciudadanía para que incorpore la donación de sangre como un hábito solidario y responsable.
La organización recuerda que la necesidad de sangre es constante y que cada donación cuenta. Gracias a la solidaridad de los donantes es posible garantizar la atención de miles de pacientes que cada año necesitan transfusiones para continuar sus tratamientos o recuperarse de situaciones graves.
Bajo el lema 'Haz que tu sangre cuente', Ribera Cartagena reafirma su compromiso con las iniciativas de responsabilidad social y promoción de la salud, contribuyendo a sensibilizar a la población sobre la importancia de la donación de sangre como un acto capaz de salvar vidas.
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