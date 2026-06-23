Escrivá afirma que la crisis de vivienda no se está abordando como una "emergencia nacional"

El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, ha alertado este martes de que la crisis de vivienda no se está abordando en España como una "emergencia nacional", defendiendo la necesidad de que las distintas administraciones públicas reaccionen de forma "conjunta" para atajar, sobre todo, la problemática del alquiler accesible desde el lado público.

"El acceso y las restricciones a la vivienda y al crecimiento de la oferta de vivienda es uno de los principales retos, si no el mayor, que tiene la economía española", ha advertido Escrivá durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados para informar sobre el 'Informe Anual 2025', recogida por 'Europa Press'.

La ausencia del parque público

Tal y como ya puso de manifiesto el director general de Economía del Banco de España, David López Salido, la pasada semana en la presentación del informe, para el organismo la crisis de la vivienda es uno de los retos prioritarios que enfrenta España. Según cálculos propios, actualmente el déficit de viviendas respecto a las demandadas por la creación de hogares se sitúa en 750.000. A ello se suma el incremento de los precios de la vivienda, que actualmente se sitúan en cotas bastante altas pero todavía no en máximos históricos.

Con esta perspectiva, Escrivá ha lamentado que, pese a la multitud de administraciones involucradas, el reto de la vivienda debería estar generando "mucha mayor reacción conjunta de las administraciones públicas y también reforzar el sector con distintos mecanismos". Otro de los elementos que, en opinión de Escrivá, lastra a España es el parque público de vivienda. El gobernador ha señalado que, en aquellos países con una "gran calidad de sus administraciones públicas", como Dinamarca, la relación al total de viviendas públicas en propiedad es de una de cada cinco, incluso, por debajo de ese ratio. "En el caso de Holanda es una de cada tres. Busquemos a España y veremos que es una de cada 65", ha lamentado.

Cifras positivas y menor coste de la energía

En otro sentido, el gobernador ha reflexionado acerca de las cifras económicas que ha exhibido España durante 2025. El Banco de España pronosticó un crecimiento del PIB español del 2,3% para 2026 y del 1,7% para 2027. Estas cifras son idénticas a las ofrecidas por la institución hace tres meses, cuando realizó sus últimas previsiones. Escrivá ha señalado este martes que España ha crecido por encima del área del euro, con mayor dinamismo en la demanda interna.

Uno de los puntos en los que el gobernador ha hecho más énfasis es la situación privilegiada de España en cuanto a los precios de la electricidad. El gobernador ha destacado la competitividad de los mismos en nuestro país, sobre todo de la electricidad, al tiempo que ha destacado que el país se está aprovechando de un cambio de preferencias de los consumidores en Europa hacia el ocio frente a la compra de otros bienes o servicios.

"Los países productores con una cierta especialización en ocio y en capital turístico nos está viniendo muy bien. Y el stock de capital turístico se está eficientando más en España porque además se está desestacionalizando el perfil turístico", ha puesto en valor.

Preocupa la inflación subyacente

En cuanto a la inflación y la evolución de los precios, ha destacado que España ha reducido su diferencial respecto a la UE debido a la mayor presencia de medidas mitigadoras de la subida del petróleo. Sin embargo, el gobernador ha alertado sobre la evolución de la inflación subyacente, que excluye de la ecuación aquellas materias primas de carácter volátil, como los alimentos o la energía.

Escrivá ha puesto de manifiesto que, en los últimos dos meses, este indicador ha crecido más en España que en el área del euro, con una pujanza fundamental del sector turismo y servicios. "Es algo que tendremos que seguir vigilando", ha avisado el gobernador.

Por último, el exministro ha querido resaltar la reducción de la tasa de paro hasta el 10%, aunque, de nuevo, ha lamentado que la brecha con la UE asciende a cuatro puntos porcentuales. "Este es un tema que estructural de la economía española que tiene que llevarnos a la reflexión porque es una tasa, para el dinamismo de la economía española, singularmente alta para cualquier referencia internacional que tomemos", ha reflexionado.

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Entre las causas que pueden dar origen a este factor estructural, en el Banco de España consideran que el funcionamiento de las políticas activas de empleo y los incentivos y medidas protectoras a los empleados pueden tener que ver a la hora de perpetuar esta diferencia.