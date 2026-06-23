El déficit comercial cae un 11,2% en el primer cuatrimestre, hasta los 16.000 millones

El déficit comercial de España se ha situado en el primer cuatrimestre del año en los 16.849,6 millones de euros, lo que supone un descenso del 11,2% respecto al mismo periodo del año anterior. Así lo ponen de manifiesto los datos divulgados este martes por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.

De esta manera, las cifras arrojan que las exportaciones han aumentado un 2% respecto al anterior trimestre, ascendiendo a 130.894,1 millones de euros. Esta es la segunda mayor cifra registrada para este período desde que se recogen los datos, mientras que las importaciones se han elevado un ligero 0,3%, hasta los 147.743,7 millones de euros.

Dentro de las importaciones, las energéticas han descendido aún más, un 5,1%, hasta los 19.088,3 millones de euros, coincidiendo con la guerra en Irán y el bloqueo del estrecho de Ormuz, por donde circulan gran parte de los barcos petroleros y gasistas.

Así, el déficit energético ha caído hasta los 11.231,4 millones de euros, frente a los 12.356,6 millones de euros del mismo periodo del ejercicio anterior; mientras que el déficit no energético se ha situado en 5.618,2 millones de euros, también por debajo de los 6.625,5 millones de un año antes.

Récord exportador en abril

Los datos exclusivos de abril han marcado récord. Con un alza del 5,8% interanual, las exportaciones españolas de mercancías han marcado un máximo históricos en abril superando los 34.388 millones de euros. En términos desestacionalizados, teniendo en cuenta que en abril tuvo lugar la Semana Santa, el aumento interanual es del 6,3%, lo que refleja la fortaleza del sector exportador español inmerso en un contexto comercial de alta incertidumbre.

En abril, las exportaciones no energéticas se sitúan en 31.600 millones de euros, tras corregir estacionalidad y efecto calendario, aumentando un 4,7% respecto al mismo mes del año anterior. En otro orden, los sectores con mayores contribuciones positivas al crecimiento de las exportaciones en abril son los bienes de equipo (1,9 puntos) y semimanufacturas, entre las que destacan los productos químicos (1,9 puntos), por encima de los bienes energéticos (1,6 puntos).

Dentro de las mercancías no energéticas, las exportaciones dirigidas a la Unión Europea son las principales responsables del crecimiento. Representan el 63% del total y registran un fuerte aumento del 11,3%. Se alcanzan cifras récord del mes en 14 destinos comunitarios, destacando: Alemania, Francia, Italia y Portugal.

Del mismo modo, las importaciones aumentan en abril un 9,5% desestacionalizado en abril, hasta los 39.480 millones de euros. Las importaciones no energéticas, que representan un 84,2%, alcanzan este mes 33.270 millones de euros, lo que representa un incremento del 5,5% corregido de estacionalidad y efectos de calendario. Ello supone también un máximo histórico para este mes, provocado por el efecto precio derivado del cierre del estrecho de Ormuz. Como consecuencia, el déficit comercial en abril se sitúa en 5.170 millones de euros.

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Por sectores, destacan los superávits en alimentación, bebidas y tabaco (1.413 millones de euros), otras mercancías (410 millones de euros), sector del automóvil (261 millones de euros) y semimanufacturas (243 millones de euros).