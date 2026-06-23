CaixaBank y Carrillo reúnen a empresarios en Murcia para abordar los retos de la sucesión empresarial y la protección familiar

CaixaBank y Carrillo celebraron el pasado viernes, 19 de junio, en el Ágora del edificio corporativo de CaixaBank en Murcia una jornada centrada en la sucesión empresarial y la protección familiar, en la que participaron empresarios, directivos y profesionales interesados en anticipar y gestionar uno de los momentos más críticos en la vida de cualquier empresa familiar.

En el encuentro participaron el director comercial de Banca de Empresas de CaixaBank en Alicante y Murcia, Juan Jesús Lozano; y el socio de Carrillo, José Gabriel Carrillo. Ambos subrayaron la importancia de abordar estos procesos desde la anticipación y el rigor, poniendo en valor la colaboración entre entidades para ofrecer soluciones integrales a los clientes empresariales.

Además, se desarrolló un dialogo sobre cómo ‘Tomar el relevo: una experiencia real de sucesión empresarial’, en el que Rubén Ortuño, letrado de CaixaBank, conversó con Manuel Sevilla, gerente de Sevilla Flores Procuradores, quien compartió en primera persona las claves, aprendizajes y dificultades que conlleva afrontar un proceso de relevo generacional.

La jornada continuó con una mesa redonda sobre situaciones reales vinculadas a la sucesión del empresario y la protección de la unidad familiar, en la que se abordaron aspectos como las consecuencias de la falta de planificación sucesoria, los riesgos para el cónyuge y los herederos, la prevención de conflictos dentro de la empresa familiar o la relevancia del testamento y del protocolo familiar.

Moderada por Marta Amanda García, la mesa contó con la participación de Jorge Díaz, manager comercial de VidaCaixa en la Dirección Territorial Comunidad Valenciana y Región de Murcia; Francisco Sales, CEO y socio fundador de Grupo Sermaco; Soraya Martínez, socia de Carrillo; y Francisco Lozano, CEO y socio fundador de Renesur Oil Group, quienes han aportado una visión práctica y complementaria desde el ámbito jurídico, financiero y empresarial.

Durante el debate, los ponentes coincidieron en destacar la necesidad de integrar la planificación financiera dentro de la estrategia de sucesión para garantizar la estabilidad económica de la familia y la continuidad del negocio.

Juan Jesús Lozano señaló que “planificar la sucesión es un ejercicio de responsabilidad que permite proteger a la familia, dar continuidad al proyecto empresarial y transformar un momento complejo en una oportunidad para reforzar el futuro del negocio”.

Por su parte, José Gabriel Carrillo manifestó que “el testamento del empresario no debe limitarse a repartir bienes entre los herederos. Debe servir para ordenar el futuro de la empresa, su gobierno y su continuidad, teniendo en cuenta la realidad familiar, los estatutos sociales y la estructura patrimonial de la compañía. Un testamento puede ser correcto desde el punto de vista civil y, aun así, no responder a las necesidades reales de la empresa familiar”.

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Con esta iniciativa, CaixaBank refuerza su compromiso con el tejido empresarial de la Región de Murcia, apoyando a las empresas en todas las fases de su ciclo de vida y ofreciendo soluciones especializadas que contribuyen a su sostenibilidad y crecimiento a largo plazo.