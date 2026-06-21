‘The Floor is Lava’ abre sus puertas en el Centro Comercial Thader
El nuevo operador propone una experiencia de juego interactiva sobre suelos LED, combinando tecnología, movimiento y diversión para todos los públicos
El Centro Comercial Thader continúa ampliando su oferta de ocio con la apertura de The Floor is Lava, un nuevo operador que abre sus puertas el pasado jueves 18 de junio con una propuesta innovadora basada en el juego físico, la tecnología y la diversión en grupo.
The Floor is Lava traslada a la vida real el popular juego de “el suelo es lava” a través de un espacio interactivo con suelos LED, donde los participantes deben moverse, saltar, esquivar zonas de peligro y superar distintos retos de agilidad, memoria, reflejos y coordinación. La experiencia está pensada para disfrutar en familia, con amigos, en celebraciones infantiles, actividades escolares o encuentros de empresa.
El nuevo espacio, ubicado en el local B71, junto a Climbat, cuenta con 190 m² de superficie y dispone de cuatro salas de juego LED. Su horario de apertura será de 16:00 a 22:00 h.
La propuesta incluye diferentes dinámicas de juego, con modos adaptados a distintos niveles. Entre sus opciones se encuentran juegos de supervivencia, velocidad, memoria visual o búsqueda de colores, diseñados para fomentar la participación, el movimiento y la competición sana entre equipos. Aunque no existe una edad mínima estricta, el operador recomienda que los niños tengan al menos 6 o 7 años para disfrutar mejor de la experiencia.
Con esta apertura, Thader refuerza su posicionamiento como un espacio que va más allá de las compras, incorporando nuevas experiencias que responden a los actuales hábitos de consumo y a la creciente demanda de propuestas de ocio compartido, activo y familiar.
“Queremos que Thader siga siendo un punto de encuentro para todos los públicos, un lugar donde comprar, comer y disfrutar de experiencias diferentes. La llegada de The Floor is Lava encaja muy bien con esa estrategia, porque aporta una propuesta novedosa, participativa y con mucho potencial para familias, jóvenes y grupos”, señala Pablo Carceller, Property Manager del Centro Comercial Thader.
La apertura de The Floor is Lava se enmarca en la estrategia del Centro Comercial Thader de seguir reforzando su mix comercial y de ocio con operadores capaces de aportar valor añadido, generar nuevos motivos de visita y consolidar el centro como uno de los referentes de entretenimiento en la Región de Murcia.
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