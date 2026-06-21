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Muvial presenta su furgoneta oficial junto a las selecciones de fútbol playa en el CAR

La Federación de Fútbol de la Región de Murcia recibe una furgoneta rotulada para el transporte logístico de materiales y eventos

El Centro de Alto Rendimiento de Los Alcázares recibe al nuevo patrocinador de la FFRM

El Centro de Alto Rendimiento de Los Alcázares recibe al nuevo patrocinador de la FFRM / La Opinión

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La Opinión

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Las selecciones de la Federación de Fútbol de la Región de Murcia han acogido en el Centro de Alto Rendimiento la presentación oficial de la furgoneta de Muvial, nuevo patrocinador de la federación e integrante de su grupo empresarial ADEF. El vehículo, rotulado con la imagen corporativa de la FFRM, quedó presentado ante jugadores y cuerpo técnico durante uno de los entrenamientos previos a los Campeonatos de España de Selecciones Autonómicas de Fútbol Playa que se celebrarán en Cádiz este mes de junio.

Al acto asistió Antonio GonzálezCEO de Muvial, quien compartió el momento con los seleccionados y el cuerpo técnico. La furgoneta estará al servicio de la FFRM para el transporte de materiales y la cobertura logística de eventos y selecciones, materializando así uno de los compromisos adquiridos en el convenio de colaboración firmado recientemente entre ambas entidades.

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