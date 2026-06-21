Estrella de Levante recibe la Insignia de Oro del Real Murcia

Estrella de Levante ha sido distinguida con la Insignia de Oro del Real Murcia, un reconocimiento otorgado por la entidad grana a aquellas empresas e instituciones que han demostrado un compromiso excepcional con el club a lo largo de su historia, durante el acto oficial de entrega de insignias a los socios más antiguos del club.

La entrega tuvo lugar en un emotivo acto celebrado en el estadio Enrique Roca de Murcia (Nueva Condomina), coincidiendo con el homenaje a los socios más antiguos de la entidad. Pedro León, flamante nuevo presidente del Real Murcia, hizo entrega de la máxima distinción honorífica del club a Estrella de Levante, representada por su responsable de Comunicación y Relaciones Externas, Yayo Delgado, destacando el papel de la cervecera murciana como uno de los patrocinadores más fieles y longevos de la institución. Junto a Estrella de Levante, también fueron reconocidas las empresas Mahessa y Serviman por su apoyo continuado al club durante décadas.

Durante el acto, se puso en valor la estrecha vinculación que une a Estrella de Levante con el Real Murcia, una relación basada en el compromiso con el deporte regional, el arraigo a la tierra y el respaldo constante a una de las entidades deportivas más representativas de la Región de Murcia.

La concesión de esta Insignia de Oro supone un reconocimiento al apoyo que la compañía ha brindado al club a lo largo de los años, acompañándolo en diferentes etapas de su historia y contribuyendo al fortalecimiento de su proyecto deportivo y social. Desde Estrella de Levante, la compañía agradece esta distinción y reafirma su compromiso con el deporte, la afición murcianista y el desarrollo de iniciativas que contribuyan al crecimiento de la Región de Murcia.

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Este reconocimiento consolida una relación histórica entre dos instituciones profundamente vinculadas a la identidad y los valores de Murcia, unidas por la pasión, el esfuerzo y el sentimiento de pertenencia a una misma tierra.