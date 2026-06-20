Red Itevemur abre una nueva estación ITV en Yecla con instalaciones modernas y el respaldo de Grupo Itevelesa
La nueva estación, ubicada en el Polígono Industrial Las Teresas, apuesta por la innovación, la comodidad del usuario y la excelencia en el servicio para convertirse en una referencia de la inspección técnica de vehículos en el Altiplano murciano
Red Itevemur ha inaugurado hoy una nueva estación de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en Yecla, situada en el Polígono Industrial Las Teresas, en la calle Gregorio Marañón esquina con la Carretera de Villena, km 1.
La apertura de estas instalaciones supone un paso más en el compromiso de la compañía por acercar a ciudadanos y empresas un servicio esencial para la seguridad vial, ofreciendo unas instalaciones modernas, accesibles y equipadas con la última tecnología para garantizar inspecciones ágiles, rigurosas y de máxima calidad.
La nueva estación ha sido diseñada para proporcionar una experiencia más cómoda y eficiente a los usuarios, con amplias zonas de acceso, procesos optimizados y un equipo profesional altamente cualificado que permitirá atender tanto a vehículos particulares como a vehículos industriales y profesionales.
Su estratégica ubicación en uno de los principales enclaves industriales de Yecla facilitará el acceso a conductores y empresas de la localidad y de municipios cercanos, contribuyendo a mejorar la disponibilidad del servicio para los usuarios.
José Luis Acebes, director territorial de la zona centro-sur, destaca que la nueva estación nace con la vocación de convertirse en un referente de servicio, cercanía y confianza para los conductores de la comarca. "La seguridad vial comienza por el correcto estado de los vehículos. Queremos ofrecer a los ciudadanos de Yecla un servicio cercano, moderno y eficiente, respaldado por la experiencia de uno de los grupos líderes del sector en España", señalan desde la compañía.
La ITV constituye una herramienta fundamental para garantizar que los vehículos circulen en condiciones óptimas de seguridad y respeto al medio ambiente, contribuyendo a la reducción de accidentes relacionados con fallos mecánicos y al control de las emisiones contaminantes.
Con esta apertura, Red Itevemur continúa reforzando su presencia en la Región de Murcia y su apuesta por la mejora continua del servicio, la innovación tecnológica y la atención al cliente.
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