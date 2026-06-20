Colabora Mujer defiende el tejido empresarial femenino en el Senado

Una delegación de asociaciones de mujeres empresarias procedentes de distintos puntos de España, entre las que se encuentra Colabora Mujer (Asociación de Mujeres Empresarias de la Región de Murcia), ha sido recibida en el Senado en la primera reunión de todas las programadas con los diferentes grupos parlamentarios. Un encuentro que supone un importante avance en la defensa de los intereses del tejido empresarial femenino y en la incorporación de sus demandas a la agenda legislativa nacional.

El eje central del encuentro ha sido la presentación de un documento de trabajo único, elaborado a partir de un estudio realizado entre las socias de las entidades participantes. Este documento analiza la realidad de las mujeres empresarias y autónomas, identificando los principales obstáculos a los que se enfrentan en el desarrollo de su actividad y una serie de propuestas concretas para mejorar sus condiciones laborales, sociales y fiscales.

La delegación fue recibida por las senadoras Inma Sánchez Roca, portavoz adjunta por Murcia; Amparo Torres Valencoso, portavoz de Innovación por Albacete; y Nuria Medina Santos, portavoz de Igualdad por Navarra; quienes escucharon las principales reivindicaciones del colectivo y mostraron su disposición a trabajar conjuntamente para dar respuesta a las necesidades planteadas.

Durante el encuentro, ambas partes coincidieron en la importancia de establecer una colaboración estable que permita trasladar estas propuestas a los distintos grupos parlamentarios.

Un compromiso que nació en Córdoba y sigue creciendo Esta iniciativa comenzó a tomar forma el pasado mes de marzo durante la celebración del IX Congreso Andaluz de Empresarias y Profesionales, celebrado en Córdoba. En aquel encuentro, impulsado por la unión de distintas organizaciones empresariales femeninas y con la participación activa de la asociación Colabora Mujer, doce asociaciones firmaron la denominada Declaración y Compromiso de Córdoba 2026. Un acuerdo que sentó las bases para trabajar de manera conjunta en la defensa de los intereses de las mujeres empresarias de todo el país.

Fruto de ese compromiso nace el documento presentado ahora en el Senado, elaborado a partir de las aportaciones de cientos de empresarias y profesionales asociadas. La iniciativa no ha dejado de crecer hasta contar actualmente con el respaldo de más de veinte asociaciones de mujeres empresarias de toda España.

La reunión mantenida en el Senado constituye la primera parada de una hoja de ruta más amplia, cuyo objetivo es trasladar estas propuestas a todos los grupos parlamentarios.

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La presidenta Doña Carmen Muñoz habló de la importancia de abrir un diálogo permanente con las instituciones para garantizar que la voz de las mujeres empresarias sea escuchada y tenida en cuenta en la elaboración de futuras políticas públicas. Acude en representación de muchas autónomas, profesionales y empresarias que contribuyen en gran medida al crecimiento de la Región.