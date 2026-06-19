El Ibex 35 se da un descanso en sus alzas pendiente de Oriente Medio y el petróleo

El Ibex 35 ha arrancado la sesión de este viernes con una ligera caída del 0,17%, lo que ha situado al selectivo madrileño en los 19.371,2 puntos hacia las 9.00 horas. La jornada está marcada por la segunda ‘cuádruple hora bruja’ del año, un fenómeno que suele elevar la volatilidad en los mercados.

Este viernes vencen opciones y futuros sobre índices y acciones tanto en Europa como en Estados Unidos, un proceso que condiciona el comportamiento de los mercados de contado y suele incrementar los volúmenes de contratación.

El contexto bursátil continúa condicionado por la evolución de la situación en Oriente Próximo. El viceprimer ministro y ministro de Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar, ha asegurado que el primer ministro del país, Shehbaz Sharif, mediador en las negociaciones entre Irán y Estados Unidos, no viajará finalmente a Suiza, ya que el encuentro entre delegaciones “se ha cancelado”.

Según Dar, la firma se completó de forma remota este viernes tras la rúbrica de los presidentes de Estados Unidos e Irán y la posterior firma de Sharif como mediador, por lo que la ceremonia prevista quedó suspendida.

En este escenario, el barril de Brent, de referencia en Europa, cotizaba en torno a los 80 dólares en la apertura de las Bolsas europeas, tras avanzar un 0,2%. Por su parte, el West Texas Intermediate, referencia en Estados Unidos, se situaba cerca de los 77,8 dólares, con una subida del 1,6%.

En el plano macroeconómico, el Instituto Nacional de Estadística ha informado de que la compraventa de viviendas cayó en abril un 1,8% interanual, hasta las 53.241 operaciones, afectada por el descenso del 2,4% en las transacciones de vivienda usada.

En el ámbito empresarial, CaixaBank ha comunicado que, en la séptima semana de su programa de recompra de acciones propias, anunciado en mayo por 500 millones de euros, ha alcanzado una ejecución del 20,29%.

Dentro del Ibex 35, las mayores subidas en los primeros compases de la sesión correspondían a Acciona Energía, con un avance del 1,23%, y Repsol, que ganaba un 1,22%. En el lado contrario, IAG cedía un 1,1% y Arcelormittal retrocedía un 0,8%.

Las principales Bolsas europeas abrían la última sesión de la semana con signo mixto. Fráncfort y París avanzaban un 0,2%, Milán subía un 0,3% y Londres cedía un 0,1%.

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En el mercado de divisas, el euro se cambiaba por 1,1441 dólares, mientras que el interés exigido al bono español a diez años repuntaba hasta el 3,427%.