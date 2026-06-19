Banco Santander supera a Inditex y se convierte en la cotizada más valiosa de España por primera vez en ocho años

Banco Santander desbanca a Inditex como compañía más valiosa del Ibex 35, el principal índice bursátil de España, por primera vez en ocho años en un contexto de fuerte revalorización del sector bancario europeo. Los títulos de la entidad financiera registran este viernes una subida del 0,45% en bolsa, hasta situarse en 11,93 euros por acción. Con este avance, la capitalización bursátil de Santander alcanzó los 175.900 millones de euros, frente a los 174.400 millones de Inditex, propietaria de Zara.

El relevo en el liderazgo bursátil español supone un hito para el banco presidido por Ana Botín, que ya es la entidad financiera más valiosa de Europa continental. Santander no encabezaba la Bolsa española por capitalización desde 2018.

El ascenso del banco refleja también un cambio de preferencia entre los inversores, que en los últimos meses han reforzado su apuesta por los valores financieros frente a compañías vinculadas al consumo. Desde comienzos de 2025, las acciones de Santander acumulan una subida cercana al 172%, apoyadas en la mejora de los márgenes bancarios y en unos beneficios récord registrados el pasado ejercicio.

En lo que va de año, los títulos del banco avanzan alrededor de un 19,5%, mientras que las acciones de Inditex se revalorizan apenas un 0,60% en 2026, pese al repunte registrado durante el último mes. CaixaBank se anota un alza aún mayor, con subidas anuales del 25% y le sigue de cerca Unicaja con un avance del 18%.

Santander ganó 5.455 millones de euros en el primer trimestre de 2026, un 60% más que en el mismo periodo del año anterior. El resultado incluye la plusvalía de 1.895 millones de euros obtenida tras el cierre, en enero, de la venta de su filial polaca.

El conjunto del sector bancario europeo ha vivido un renovado impulso en bolsa en un entorno marcado por tipos de interés más elevados y por las expectativas de una flexibilización regulatoria en la Unión Europea, con medidas orientadas a facilitar los flujos de capital transfronterizos y simplificar los marcos de capital.

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En paralelo, firmas de moda como Inditex se han visto sometidas a mayor presión este año por la moderación del gasto de los consumidores, lo que ha reducido el atractivo relativo del sector frente a la banca.