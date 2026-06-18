Universae se consolida como referente en la formación de emergencias

Universae Formación Profesional y la Concejalía de Seguridad Ciudadana y Emergencias del Ayuntamiento de Murcia han formalizado un convenio de colaboración para impulsar una formación profesional con un componente práctico diferencial. La alianza busca mejorar el aprovechamiento de recursos materiales, técnicos y formativos y promover actuaciones de utilidad pública vinculadas a la formación práctica, la preparación operativa y la coordinación institucional ante situaciones de emergencia.

Universae se consolida así como entidad referente en la formación de emergencias a nivel nacional, con un modelo que impacta de forma directa en la empleabilidad de los alumnos y en el servicio que se proporciona a la sociedad. Ello sucede en un contexto educativo donde la FP se posiciona como la columna vertebral del empleo en España, acumulando más de 1,2 millones de estudiantes matriculados y concentrando el 46,96% de las ofertas de trabajo del tejido empresarial.

El acuerdo, que impulsa la colaboración público-privada en la región, ha sido firmado este martes por Fulgencio Perona Paños, Concejal de Seguridad Ciudadana y Emergencias del Ayuntamiento de Murcia, y Francisco Cámara, CEO de Universae.

El concejal de Seguridad Ciudadana y Emergencias, Fulgencio Perona, destaca: "Este convenio supone un importante avance en la mejora de la preparación y capacitación de nuestros servicios de emergencia, al tiempo que contribuye a ofrecer una formación práctica de calidad a los futuros profesionales del sector. Ka colaboración entre instituciones públicas y entidades formativas especializadas es fundamental para seguir mejorando la capacidad de respuesta ante cualquier situación de emergencia y garantizar un servicio más eficaz y coordinado para todos los murcianos".

Francisco Cámara, CEO de Universae, comenta: “Este acuerdo tiene un valor estratégico muy claro para nosotros: reforzar la conexión entre el aprendizaje y la acción. Nuestros estudiantes van a poder formarse en entornos reales y conocer de primera mano cómo se actúa en una intervención, cómo se organiza un dispositivo y cómo se coordina un equipo en situaciones de alta exigencia. Estamos capacitando a las personas que, en el futuro, estarán en la primera línea cuando más se les necesite, y para ello consideramos muy importante ir de la mano de los servicios públicos”.

Por su parte, Lorena Trujillo, directora del Departamento de Prácticas de Universae, añade: “Este convenio refuerza nuestra apuesta por una Formación Profesional conectada con la realidad operativa. Consideramos que es importante que el alumnado pueda completar su aprendizaje en entornos públicos de referencia y, al mismo tiempo, que exista un marco claro para compartir recursos e impulsar actividades conjuntas vinculadas a la protección civil, las emergencias y la seguridad. Es también una excelente oportunidad de mejorar la coordinación tutorial y asegurar estancias formativas alineadas con los resultados de aprendizaje”.

Formación práctica en escenarios reales y un modelo orientado a la empleabilidad

En el marco de la alianza, Universae pone a disposición del Ayuntamiento sus instalaciones especializadas y su campo de prácticas de vanguardia, además de equipamiento técnico de alta fidelidad y un camión de bomberos, recursos que podrán emplearse también como soporte técnico y logístico ante situaciones extraordinarias en el municipio. Por su parte, el Ayuntamiento de Murcia facilita el acceso de los alumnos a infraestructura operativa real, incluyendo el campo de maniobras de bomberos y los entornos de trabajo del Cuerpo de Bomberos, Protección Civil y Policía Local.

Esta colaboración permite que el alumnado pueda dar un paso más allá de las prácticas simuladas tradicionales y realice estancias formativas en contextos operativos reales, reforzando el desarrollo de competencias críticas y la toma de decisiones en escenarios de alta exigencia. El objetivo es que los futuros profesionales se formen con una experiencia directa alineada con la realidad que encontrarán en su desempeño laboral, en línea con la vocación del acuerdo de conectar aprendizaje y acción en entornos donde la coordinación y la preparación son determinantes.

Por otro lado, el impacto del convenio trasciende el ámbito educativo al aportar un valor tangible a la seguridad ciudadana. La alianza establece una hoja de ruta para impulsar entrenamientos conjuntos, simulacros integrales y ejercicios de preparación que contribuyan a optimizar la coordinación institucional ante catástrofes o incidentes múltiples. Asimismo, contempla la posibilidad de que el alumnado cualificado pueda colaborar como voluntariado en grandes emergencias, reforzando la capacidad de respuesta y la resiliencia de la comunidad.

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Esta apuesta se complementa con la metodología de Universae, orientada a la empleabilidad y basada en un modelo flexible y personalizado, apoyado por su plataforma U360 para facilitar itinerarios adaptados al ritmo de cada estudiante. Al integrar esa flexibilidad con una formación práctica real de primer nivel, el convenio consolida una vía formativa estrechamente conectada con la realidad del empleo en el ámbito de la seguridad y las emergencias, donde la experiencia en escenarios operativos constituye un factor diferencial.