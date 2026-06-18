Terra Natura Murcia pone a la venta una toalla diseñada por una artista de Assido

Terra Natura Murcia ha puesto a la venta una toalla diseñada por una artista con síndrome de Down de Assido. Además, durante dos semanas, la tienda de Terra Natura Murcia contará con la incorporación de un trabajador con síndrome de Down de Assido, que participará en la venta y promoción de la toalla dentro del parque. Esta experiencia supone una oportunidad real de inclusión laboral, formación práctica y contacto directo con el público en un entorno profesional.

Cómo surge la iniciativa: el valor de la autenticidad

La nueva colaboración entre Assido y Terra Natura Murcia surge de una conexión auténtica entre arte, naturaleza y personas.

Todo comenzó con una visita muy especial al parque por parte de los artistas del colectivo InOut de Assido. Durante la experiencia, las personas participantes pudieron descubrir el entorno animal desde una mirada diferente, encontrando inspiración en los colores, las formas y la expresividad de las distintas especies del parque.

A partir de esa experiencia nació un concurso artístico donde cada ilustración reflejaba una visión única y personal de la naturaleza. Una iniciativa que no solo daba visibilidad al talento creativo de personas con síndrome de Down y discapacidad intelectual, sino que también acercaba al público al valor social del arte como herramienta de transformación.

Pepi Martínez, la artista elegida

Entre todas las propuestas destacó especialmente la obra de la artista Pepi Martínez Martínez, cuya ilustración fue seleccionada para convertirse en un producto real: su diseño ha sido transformado en una toalla exclusiva de Assido Design, que estará disponible tanto en la tienda física de Terra Natura Murcia, como aquí.

Entre todas las propuestas destacó especialmente la obra de la artista Pepi Martínez Martínez / La Opinión

“Esta iniciativa representa el verdadero valor de la creatividad cuando se pone al servicio de las personas: generar visibilidad, autonomía y oportunidades reales”, señala Ana Meseguer, Project Manager de Assido Design. Y es que, como señala Carmina Noguera, Directora de Marketing de Terra Natura Murcia: “Cuando el arte conecta con las personas, ocurren cosas extraordinarias”.

Con esta colaboración, ASSIDO DESIGN y Terra Natura Murcia refuerzan su compromiso con un modelo de sociedad más inclusivo, donde el talento y la diversidad ocupan el lugar que merecen.

Noticias relacionadas

Assido Design, la marca social de Assido

Assido Design es la marca social de Assido que transforma el talento artístico de personas con síndrome de Down y discapacidad intelectual en productos únicos y con impacto. A través de la creatividad, el diseño y la colaboración con empresas e instituciones, artistas con síndrome de Down y discapacidad intelectual convierten sus obras en colecciones que generan oportunidades reales de participación, visibilidad e inclusión. Cada producto cuenta una historia y refleja una mirada auténtica del mundo, demostrando que el arte es también una herramienta para crear valor social y abrir nuevos caminos hacia la autonomía y el empleo.