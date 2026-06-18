El Ibex 35 abre con una caída del 0,1% y pierde los 19.400 puntos

El Ibex 35 ha iniciado la sesión bursátil de este jueves con una bajada del 0,14%, lo que le ha llevado a perder los 19.400 puntos y situarse en los 19.395,6 enteros en una apertura influida de nuevo por los precios del petróleo Brent, que caen a menos de 78 dólares el barril, su precio más bajo desde principios de marzo, después de que Estados Unidos (EEUU) e Irán hayan confirmado la firma del memorando de entendimiento que abre paso a un periodo de 60 días para negociar los detalles de un acuerdo de paz definitivo entre las partes.

Así, el precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, cotizaba sobre los 77,2 dólares en la apertura de las Bolsas europeas, tras decrecer un 2,9%, en tanto que el barril de crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EEUU, se negociaba sobre los 74,3 dólares después de retroceder un 3,3%.

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, ha aseverado, en un mensaje en redes sociales, que el memorando firmado por EEUU e Irán "entrará en vigor con efecto inmediato".

Como "primer paso", la República Islámica de Irán reabrirá "de inmediato" el estrecho de Ormuz, mientras que EEUU "levantará inmediatamente el bloqueo naval".

Además de los acontecimientos en Oriente Próximo, los inversores digieren hoy la decisión unánime de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) de mantener los tipos de interés en el rango objetivo del 3,50% al 3,75%, en la primera reunión de Kevin Warsh al frente del instituto emisor.

En España, el Tesoro Público regresará este jueves a los mercados de deuda con una emisión de bonos y obligaciones del Estado, la última de junio, en la que espera adjudicar entre 5.000 millones y 6.000 millones de euros.

En el ámbito empresarial, Telefónica abonará hoy el segundo tramo del dividendo de 2025, de 0,15 euros en efectivo por acción, lo que supondrá un desembolso estimado de unos 850,5 millones de euros para la 'teleco' presidida por Marc Murtra.

Asimismo, Laboratorios Farmacéuticos Rovi ha aprobado en su junta general de accionistas la distribución de un dividendo de 49,2 millones de euros que representa el 35% de su beneficio neto, tras cerrar el ejercicio de 2025 con un beneficio neto de 140,4 millones de euros, lo que supone un incremento del 3% respecto al año anterior, y un Ebitda de 216,2 millones, un 4% superior al de 2024.

Por su parte, International Consolidated Airlines Group (IAG) celebra este jueves su junta general de accionistas, que servirá para escenificar la recuperación financiera del grupo aéreo y aprobar una batería de medidas destinadas a elevar la retribución de sus propietarios.

En el arranque de la sesión de este jueves y entre los valores con mayores ascensos, destacaba ACS, con una subida del 0,7% en los primeros minutos. Le seguían Endesa (+0,32%) e Indra (+0,28%).

En el lado contrario, Amadeus retrocedían un 1,8%, Arcelormittal un 1,6% y Puig, un 0,8%.

El resto de las principales Bolsas del Viejo Continente comenzaba la sesión de hoy con signo mixto, puesto que Fráncfort crecía un 0,3%, mientras que París caía un 0,1% y Londres un 0,6%, al tiempo que Milán subía un 0,2%.

Las Bolsas asiáticas han recibido de manera favorable la firma del memorando de entendimiento entre EEUU e Irán y se mueven mayoritariamente al alza este jueves.

Así, el Nikkei japonés ha subido casi un 1,8% y el Kospi surcoreano ha avanzado un 2,6%, mientras que la Bolsa china de Shenzhen gana algo más de un 1%. La nota discordante la pone el Hang Seng de Hong Kong, que cae más de un 2%.

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Entre tanto, en el mercado de divisas, el euro subía frente al dólar hasta intercambiarse por 1,1522 'billetes verdes', mientras que el interés exigido al bono español a diez años ascendía hasta el 3,354%.