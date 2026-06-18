El Hotel Sercotel Alfonso XIII acoge el principal foro internacional de la OTAN sobre buceo militar e intervención subacuática

El Hotel Sercotel Alfonso XIII de Cartagena ha sido la sede de la reunión anual del Military Diving Working Group (MDWG), el principal foro internacional de la OTAN dedicado al buceo militar, la intervención subacuática y la normalización de procedimientos operativos en el entorno marítimo. El encuentro, celebrado del 15 al 19 de junio y organizado por la Armada a través de la Fuerza de Acción Marítima y del Centro de Buceo de la Armada, ha reunido en la ciudad a cerca de 150 especialistas procedentes de más de veinte países aliados y amigos.

La celebración de este importante foro internacional en el Hotel Sercotel Alfonso XIII refuerza el posicionamiento del establecimiento como espacio de referencia para la organización de congresos, encuentros institucionales y eventos profesionales de carácter nacional e internacional. A lo largo de sus casi cincuenta años de trayectoria, el hotel ha acogido numerosos encuentros vinculados al tejido empresarial, económico, social e institucional de la Región de Murcia, consolidándose como un lugar de encuentro para profesionales, organizaciones y administraciones.

Durante cinco días, las instalaciones del hotel han acogido sesiones de trabajo centradas en la evolución de las capacidades de buceo militar, la interoperabilidad entre países de la OTAN, la integración de nuevas tecnologías, la seguridad en operaciones subacuáticas y los avances en medicina hiperbárica, consolidando a Cartagena como un punto de encuentro estratégico para la cooperación internacional en el ámbito marítimo y de defensa.

Además del programa técnico, las delegaciones participantes han tenido la oportunidad de conocer algunos de los principales atractivos culturales y patrimoniales de Cartagena a través de una agenda complementaria que ha incluido visitas al Teatro Romano y al Museo Nacional de Arqueología Subacuática (ARQVA), contribuyendo a proyectar la imagen de la ciudad entre representantes de distintos países.

El encuentro ha contado además con la participación de destacadas autoridades de la Armada. La apertura institucional de las jornadas estuvo presidida por el Almirante de Acción Marítima (ALMART), vicealmirante Vicente Cuquerella Gamboa, quien dio la bienvenida a las delegaciones internacionales participantes y destacó la importancia de la cooperación entre países aliados en un ámbito tan especializado como el buceo militar y la intervención subacuática. Asimismo, el Capitán de Navío José María Liarte Ros, Comandante del Centro de Buceo de la Armada, ha participado activamente en las sesiones de trabajo desarrolladas durante el foro, contribuyendo al intercambio de conocimiento y al análisis de los retos y avances que afronta actualmente esta capacidad estratégica dentro de las fuerzas navales aliadas.

Para el Hotel Sercotel Alfonso XIII, la acogida de este encuentro supone un nuevo hito en el año de su 50 aniversario y refleja su compromiso con la excelencia en la organización de eventos y con el impulso de iniciativas que contribuyen a situar a Cartagena en el mapa internacional.

Con la celebración del MDWG, Cartagena ha vuelto a demostrar su capacidad para albergar encuentros de primer nivel, mientras que el Hotel Sercotel Alfonso XIII reafirma su vocación de servicio a la ciudad y su papel como referente de la actividad congresual e institucional de la comarca.

Sobre los Hoteles Sercotel Alfonso XIII y Carlos III

En el corazón de Cartagena, el Hotel Sercotel Alfonso XIII y el Hotel Sercotel Carlos III ofrecen una estancia inolvidable a sus clientes, lo que los convierte en dos de los más distinguidos de la Comarca de Cartagena.

Totalmente remodelado en 2018, el Hotel Sercotel Alfonso XIII, de cuatro estrellas, cuenta con 124 habitaciones, que aúnan modernidad y descanso óptimo, a solo 500 metros del centro histórico. Dispone de servicios exclusivos tales como habitaciones con hidromasaje, siete salones para eventos, la exclusiva coctelería-cafetería El Galeón, el completo desayuno buffet que presenta a diario, el acogedor lobby que invita al descanso…

Fruto de la colaboración del Hotel Sercotel Alfonso XIII y el restaurante Magoga, único galardonado con una Estrella Michelin en Cartagena, nace una nueva oferta gastronómica excepcional destinada a la celebración de eventos sociales y corporativos en los salones del hotel. Con una estética renovada en 2021, El Hotel Sercotel Carlos III, de tres estrellas, combina la esencia del diseño moderno y la comodidad funcional en sus más de 90 habitaciones.

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Además, ambos hoteles son accesibles física y cognitivamente. Su fusión de elegancia y comodidad los posicionan como los hoteles de referencia en Cartagena para viajes de negocios, turismo familiar o la celebración de eventos especiales.