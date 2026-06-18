Gonzalo Carbó (Endesa): “La nuclear aporta una gran ventaja competitiva y debería mantenerse hasta que otra energía tenga las mismas cualidades”

Las grandes eléctricas españolas refuerzan su discurso en defensa de la continuidad de las centrales nucleares como garantía de seguridad de suministro y de precios competitivos de la energía, tras el escenario de sacudida de los mercados energéticos internacionales por la guerra en Oriente Medio. “España sigue teniendo una dependencia del 70% de los combustibles fósiles. Tenemos que descarbonizar e ir hacia fuentes limpias, autóctonas y competitivas. Necesitamos más electricidad y más electrificación de la demanda”, ha subrayado Gonzalo Carbó, director general Nuclear de Endesa, durante su intervención en el III Foro Económico y Social del Mediterráneo, impulsado por Prensa Ibérica y Fundación La Caixa, y que se celebra en Barcelona. “Y mientras no tengamos otra solución para reducir la dependencia de la energía fósil, necesitamos mantener la nuclear”.

Tras el ‘shock’ de precios energéticos de los últimos meses (otro más), desde Endesa se defiende abiertamente la capacidad de las centrales nucleares para dar estabilidad y previsibilidad a los precios eléctricos, lo que supone un factor fundamental para la industria, y también para los consumidores particulares. “En la situación que vive el mundo, Europa y España, la nuclear aporta una ventaja competitiva en términos de precios tremenda. La nuclear siempre ayuda a contener los precios de la electricidad. Es cuando entra el gas al sistema eléctrico cuando los precios suben”, ha advertido Carbó.

“La nuclear es una energía estable, sostenible, limpia y sobre todo competitiva. Aporta una gran ventaja competitiva, y creemos que debería mantenerse hasta que otra energía aporte las mismas cualidades de precio y firmeza”, ha sentenciado el máximo responsable del negocio nuclear de Endesa. Las eléctricas se están movilizando para conseguir aplazar el calendario previsto de cierres de todas las centrales nucleares españolas, con clausuras escalonadas entre 2027 y 2035 hasta el apagón total.

Iberdrola, Endesa y Naturgy, dueñas de la central nuclear de Almaraz, han pedido al Ejecutivo aplazar el cierre de la planta hasta 2030, frente a la clausura prevista de sus reactores en 2027 y 2028. “Es una petición sensata. Y en este escenario de crisis, creemos que es buena idea mantenerla”. El Gobierno ha aceptado estudiar un aplazamiento de los cierres de las nucleares si se cumplen tres condiciones: que no suponga mayor coste para el consumidor en el recibo de la luz o con rebajas de impuestos; que esté garantizada la seguridad de las plantas; y que sea necesario para la seguridad de suministro. “Creemos que cumplimos las tres líneas rojas del Gobierno, y esperamos que nos dé luz verde a la continuidad de Almaraz”.

Las grandes eléctricas, de hecho, han renunciado a su exigencia de conseguir ya una rebaja de impuestos que pagan las centrales nucleares para allanar el ‘sí’ del Gobierno a la prórroga de Almaraz. Pero revisar la alta fiscalidad de las plantas sigue siendo un tema clave para las compañías. “La nuclear, como cualquier industria, necesita predecibilidad a largo plazo. Pero además de predecibilidad necesitamos ser viables. Merece la pena una revisión de la tributación que tienen las nucleares”.