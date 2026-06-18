Foro Mediterráneo, en directo | Francesc Torralba: "Lo que se ha construido en el Mediterráneo tiene que ver con el humanismo"

La tercera edición del Foro Económico y Social del Mediterráneo afronta este jueves su jornada de clausura después de un primer día marcado por las grandes cuestiones geopolíticas, económicas y estratégicas que condicionan el futuro de la región. La jornada de hoy desplaza el foco hacia las personas, la cohesión social, la vivienda, la sostenibilidad, el turismo, la transformación urbana y la competitividad territorial, con la participación de varios ministros, presidentes autonómicos, alcaldes de las principales ciudades mediterráneas y la intervención de S.M. el Rey, en una sesión que pretende aterrizar los grandes compromisos debatidos ayer en propuestas concretas para el futuro del arco mediterráneo.

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El origen del humanismo contemporáneo "La clave es identificar la tesis clave del humanismo, y por qué es esencial evitar el olvido de esas ideas. Hay tres ideas claves, que quedan expresadas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En ese texto se articula la esencia del humanismo, que se ha exportado", ha apuntado Torralba.

Las ramificaciones el humanismo en el tiempo "Florencia, los Médici, Petrarca... sería imposible hablar de humanismo sin referirse a Tagaste, el norte de África. Naturalmente también Valencia, Juan Luis Vives. Y en una expresión muy tardía del humanismo, con María Zambrano, en Málaga", ha seguido recordando Torralba

Francesc Torralba: "Tendríamos que identificar como cunas del humanismo Atenas y Jerusalén" "Conviene recordar ciertas ideas, y que sigan inspirando nuestras leyes y convivencia. Tendríamos que identificar como la cuna del humanismo Atenas, con nombres como Platón o Aristóteles, pero no podríamos olvidar Jerusalén y el humanismo de inspiración bíblica", ha disertado Torralba sobre los orígenes de la filosofía que da sentido al Mediterráneo.

Francesc Torralba: "Lo que se ha construido en el Mediterráneo tiene que ver con el humanismo" "Lo primero que quiero es, justamente, tratar de clarificar qué nexo hay entre el Mediterráneo, como espacio cultural, comercial, de derechos y libertades, con el humanismo", arranca su ponencia el catedrático de Ética y Filosofía, Universitat Ramón Llull.

Hereu: "Tenemos que afrontar los retos sumando el esfuerzo entre diferentes" "Más allá del ruido, están pasando transformaciones estructurales que ligan con la filosofía de vuestro foro. Tenemos que afrontar los retos sumando el esfuerzo entre diferentes. Sabemos lo que nos jugamos", ha dejado claro el ministro.

Hereu: "Necesitamos una Europa más confiable para ser más abierta al mundo" "La tesis de nuestro Gobierno es la de una Europa más confiable en sí misma para ser más abierta al mundo. Esa es la única manera de abordar los grandes retos. Más igualdad dentro del Arco y más igualdad en el Mediterráneo", ha reclamado Hereu desde la visión institucional.

Hereu: "Lo que me hiere más es que la diferencia entre el norte y el sur del Mediterráneo siguen siendo abismales" "Les quiero expresar que nos quedan muchos retos. He visto el mapa que hacen desde el punto de vista del PIB... sobre el arco mediterráneo. Hay un gran reto para luchar por la igualdad. Hay que trabajar por la igualdad en el marco del Arco Mediterráneo. Lo que me hiere más es que la diferencia entre el norte y el sur del Mediterráneo siguen siendo abismales", ha lamentado Hereu.

Hereu: "Hemos aprobado 719 millones para la gigafactoría europea de IA en Cataluña" "Este martes hemos aprobado 719 millones para el proyecto de la gigafactoría europea establecida en Cataluña y compartida en Madrid, una de las grandes infraestructuras para abordar la transformación de la IA. En el Arco Mediterráneo", ha recordado Hereu, evidenciando la importancia industrial de la región.

Hereu: "Estamos preparando a España como nuevo hub industrial de Europa" "Si nos vamos a Repsol, está presente en la petroquímica de Tarragona, en Cartagena, y está afrontando una gran transformación. Acabamos de asignar 200 millones a Cemex en Alcaná para la transformación de la industria cementera", ha ejemplificado Hereu. "Estamos preparando la emergencia del nuevo gran hub industrial de Europa, que es España"