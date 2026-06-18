La FFRM y Audiovisuales Murcia refuerzan su colaboración a través de ADEF

La Federación de Fútbol de la Región de Murcia (FFRM) ha incorporado a Audiovisuales Murcia (AVM) a su grupo empresarial ADEF. El acuerdo se ha formalizado en la sede de la FFRM mediante la firma de un convenio de colaboración entre su presidente, José Miguel Monje, y el titular de AVM, Sergio Espín.

Con este convenio, Audiovisuales Murcia pasa a formar parte de la red de empresas colaboradoras de ADEF, participando activamente en sus encuentros empresariales y aportando su experiencia en el sector audiovisual, especialmente en retransmisiones deportivas, producción multicámara, streaming profesional y cobertura técnica de eventos.

AVM cuenta con una amplia trayectoria en la producción audiovisual de eventos deportivos de diferentes disciplinas. Su equipo ha trabajado en proyectos desarrollados en países de todos los continentes, acumulando una experiencia internacional que le permite ofrecer soluciones técnicas y operativas adaptadas a las exigencias del deporte actual, tanto en competiciones regionales como en producciones de gran escala.

El acuerdo contempla además la colaboración entre ambas entidades en acciones de comunicación, visibilidad y producción audiovisual vinculadas a la actividad federativa, con el propósito de reforzar la difusión de los proyectos deportivos y sociales que la FFRM desarrollará durante la temporada 2026/2027.

Con esta incorporación, la FFRM continúa ampliando la red de empresas comprometidas con ADEF, una iniciativa que busca generar sinergias entre el tejido empresarial regional y el deporte, impulsando proyectos vinculados a la integración, la solidaridad, la diversidad y los valores del fútbol.

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Por su parte, Audiovisuales Murcia refuerza su vinculación con el deporte regional, aportando su experiencia técnica y humana para dar mayor visibilidad al trabajo de clubes, deportistas, familias, entidades colaboradoras y competiciones federativas.