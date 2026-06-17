Telefónica da más poderes a su jefe de defensa en plena carrera por entrar en grandes contratos militares

Telefónica refuerza a su nuevo hombre fuerte en el sector de la defensa. El grupo se ha propuesto crecer en un negocio cada vez más estratégico en el actual tablero geopolítico global. La compañía ha encomendado esa labor a una filial específica para que sea la punta de lanza para entrar en programas de defensa y ha decidido dar más galones y más protagonismo al directivo al frente de un área que se considera clave.

Telefónica España da más poderes a Javier López Gutiérrez como máximo responsable del negocio de defensa. La corporación rebautizó hace unas semanas su antigua filial Telefónica Ingeniería de Seguridad para convertirla en Telefónica Defensa y Seguridad, como adelantó este diario, en lo que es toda una declaración de intenciones que da claridad al sector en el que quiere focalizarse y en el que aspira a crecer.

El director ejecutivo de la compañía es López Gutiérrez, y ahora el grupo ha dado el paso de colocarle como administrador único de la filial, según la documentación oficial del Registro Mercantil. El directivo lleva ejerciendo las funciones ejecutivas plenamente desde hace meses en Telefónica Defensa y Seguridad y ahora se le reconoce su labor dándole todo el poder administrativo, en una reordenación emprendida por el presidente de Telefónica España, Borja Ochoa.

López Gutiérrez sustituye como administrador único de la filial a José Luis Gilpérez, un ejecutivo histórico con casi 25 años en Telefónica, que ocupa desde hace una década la dirección del área de Administración Pública y Defensa, pero que ha dejado de ser el CEO de la antigua Telefónica Ingeniería de Seguridad. Gilpérez seguirá en la corporación pero está a la espera de que se le asignen nuevas tareas y nuevas responsabilidades, según apuntan a EL PERIÓDICO fuentes conocedoras del proceso.

La gran apuesta por defensa

Telefónica ha lanzado un giro estratégico con el que busca contribuir de manera directa a la deseada autonomía estratégica de la Unión Europea en sectores clave en plena convulsión geopolítica global, con una reconfiguración del sistema de alianzas internacionales. Una autonomía estratégica en el ámbito de la tecnología y de las telecomunicaciones, y también en el de la defensa. Telefónica aspira a tener un papel relevante en todos estos campos.

El presidente de la teleco, Marc Murtra, aprovechó su intervención en la junta de accionistas, el pasado marzo, para marcar como uno de los compromisos del grupo para este año “fortalecer nuestra presencia en productos de defensa”. Telefónica ha sido proveedor histórico de comunicaciones del Ministerio de Defensa y de las Fuerzas Armadas casi desde su fundación, ahora el paso adelante pasa por participar directamente en programas de defensa como socio en alianza con compañías especializadas del sector.

Un salto cualitativo en el que la recién bautizada Telefónica Defensa y Seguridad será el ariete, con el apoyo de otras áreas y subsidiarias del grupo. Los planes de la compañía pasan por lanzar su expansión en las áreas de comunicaciones estratégicas (no solo conectividad, también servicios digitales), comunicaciones de infraestructuras (con una red de minicentros de datos por todo el país) y en ciberdefensa, con el objetivo de dar servicio directo a las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

En los últimos años Telefónica ha ido armando un enorme catálogo de soluciones de ciberdefensa, de comunicaciones tácticas y estratégicas apoyadas en el 5G, de nubes tácticas en todos los entornos (tierra, mar, aire y ciberespacio), de gobernanza del dato, de robotización… Una oferta que ha ido desarrollando en alianzas con grupos como Indra, Airbus o Santa Barbara, entre otros, y que le ha permitido convertirse en un socio relevante para la propia OTAN, como gran referente en el uso de las comunicaciones 5G en el marco de la alianza.

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Telefónica Ingeniería de Seguridad (que ya deja de usar esa denominación) y Telefónica Soluciones de Informática y Comunicaciones participan junto a Indra en el consorcio que se ha adjudicado un programa casi milmillonario para pilotar las comunicaciones tácticas del Ministerio de Defensa durante la próxima década. Indra y Telefónica se han hecho con el ‘megacontrato’ de conectividad multidisciplinar MC3 (mando, control y comunicaciones) por 950 millones de euros, uno de los grandes programas de los Planes Especiales de Modernización (PEM) con los que el Gobierno articula las inversiones públicas milmillonarias para impulsar la industria militar nacional. Y ésta es una de las vías fundamentales con las que pretende seguir creciendo Telefónica en este campo.