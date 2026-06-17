La inteligencia artificial se abre paso en la logística como herramienta clave para ganar eficiencia y competitividad

¿Es posible aumentar la productividad de un almacén sin ampliar instalaciones, incorporar más recursos o acometer grandes inversiones? La respuesta pasa, cada vez más, por el uso inteligente de los datos. En un contexto marcado por el incremento de costes, la presión sobre las cadenas de suministro y la necesidad de ganar eficiencia operativa, la inteligencia artificial se está consolidando como una herramienta clave para optimizar la gestión logística y mejorar la competitividad de las empresas.

Con el objetivo de acercar estas tecnologías a los profesionales del sector de una forma práctica y aplicada, la Fundación Isaac Peral, Primafrio y LIS Data Solutions celebrarán el próximo 25 de junio la jornada ‘Industria y logística: Optimización de la Gestión de Ubicaciones mediante Inteligencia Artificial (Slotting)’, que tendrá lugar en las instalaciones de Primafrio, en Alhama de Murcia.

La sesión reunirá a directivos y expertos que están liderando proyectos de transformación logística en algunas de las principales compañías del país para mostrar cómo la inteligencia artificial permite optimizar la ubicación de productos en almacenes, reducir desplazamientos innecesarios, agilizar la preparación de pedidos y mejorar la utilización del espacio disponible, generando importantes ganancias de productividad.

La jornada comenzará con una recepción de asistentes y desayuno networking, que servirá como punto de encuentro entre profesionales de los ámbitos de la logística, la industria, la innovación y la transformación digital.

A continuación, Guillermo Sistal, Industry & Smart Logistics Lead de LIS Data Solutions, ofrecerá una ponencia especializada en la que explicará cómo las herramientas de análisis avanzado de datos y los algoritmos de inteligencia artificial están revolucionando la gestión de almacenes y centros logísticos, permitiendo tomar decisiones más rápidas, precisas y eficientes.

Posteriormente tendrá lugar una mesa redonda moderada por el director gerente de la Fundación Isaac Peral, Patricio Valverde, en la que participarán Adrián Valverde, Director de Innovación y Estrategia Sostenible de Primafrio; Enrique Alarcón, Senior Manager de Proyectos y Mejora Continua en Logística y Distribución de Grupo DAMM; y Guillermo Sistal, quienes compartirán experiencias reales de implantación tecnológica, casos de éxito y los principales retos que afrontan actualmente las organizaciones en materia de logística y cadena de suministro.

Uno de los momentos más destacados de la jornada será la visita guiada a las instalaciones de Primafrio, que permitirá a los asistentes conocer de primera mano la operativa de uno de los principales operadores logísticos del sur de Europa y descubrir cómo la innovación y la digitalización se integran en los procesos logísticos de gran escala.

La actividad concluirá con un cóctel networking, diseñado para fomentar el intercambio de experiencias y el establecimiento de nuevas oportunidades de colaboración entre empresas, profesionales y entidades vinculadas al ecosistema industrial y logístico regional.

La participación en la jornada es gratuita, previa inscripción a través del siguiente enlace: Formulario de inscripción

Con esta iniciativa, la Fundación Isaac Peral continúa impulsando espacios de conocimiento y colaboración que acercan a las empresas las tecnologías que ya están transformando la industria, contribuyendo a mejorar su competitividad, eficiencia y capacidad de adaptación a los desafíos del futuro.

Sobre la Fundación Isaac Peral

Las empresas que integran la FIP son: AMC Global, AURUM, Autoridad Portuaria de Cartagena, Auxiliar Conservera, Bionet, El Dulze Growers, Enagás, Estrella de Levante, Fama Sofás, Fundación Sabic, Gor Factory, Grupo Caliche, Grupo Fuertes, Grupo Hefame, Grupo Huertas, Hidroconta, Himoinsa, IDOM, Indra, Instituto de Fomento de la Región de Murcia, MTorres, Navantia, Nawter, Nueva Cocina Mediterránea, Postres Reina, Pramac Ibérica, Primafrio, Repsol, SAES, Veolia y Zamora Company.

Los socios que componen la Fundación Isaac Peral pertenecen a sectores diversos como el agroalimentario, logístico, farmacéutico, servicios, petroquímico o manufacturero. Por lo que respecta al PIB regional, representan en su conjunto más de un 15 % del total. Asimismo, valorando la facturación de aquellas compañías miembro, cuya sede fiscal reside en la Región de Murcia, la cifra asciende a más de 5.000 millones de euros.