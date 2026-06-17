Sector de Defensa
Indra anuncia una nueva planta en el Norte de España con la opción de Langreo (Oviedo) atascada
La tercera fábrica de blindados se sumará al Tallerón y a la que se disputan Asturias, Galicia y León
"La oferta por el taller de Langreo sigue sobre la mesa, pero no es eterna", advierte la compañía de defensa a Duro
Yago González
La multinacional española de defensa Indra está en busca de localizaciones en el norte de España para una tercera fábrica de vehículos blindados que se sumaría a la que ya tiene en el Tallerón de Gijón (que compró a Duro Felguera hace casi un año) y la que quiere ubicar en el taller de la empresa asturiana de ingeniería en Langreo (Oviedo). Hasta la fecha no había trascendido la necesidad de Indra de una tercera factoría de carros de combate, lo que denota que, pese a los cambios de dirección en la compañía (hoy tomará posesión Josep Maria Recasens como consejero delegado en sustitución de José Vicente de los Mozos), la empresa mantiene su apuesta por la producción de sistemas terrestres para el Ejército español.
Fue precisamente Frank Torres, director de la nueva división de blindados de la compañía, Indra Land Vehicles, quien ayer desveló el plan para establecer una tercera fábrica. Lo hizo en París, donde esta semana se celebra en la feria internacional de defensa Eurosatory 2026. Torres aseguró a "Expansión" que la compañía invertirá un total de 130 millones de euros en las mencionadas tres plantas de sistemas terrestres.
Dejando a un lado la del Tallerón, aún es una incógnita en qué lugar se establecerán las otras dos factorías. Porque, si bien Indra conserva su intención de ubicar una de ellas en los terrenos de Duro en Langreo, no han trascendido s avances en las negociaciones entre las empresas. Fuentes de Indra señalaron ayer que "la oferta a Duro sigue sobre la mesa, pero no es una oferta eterna", y confiaron en que el aval judicial al plan de reestructuración de la compañía asturiana facilite un acuerdo.
En las últimas fechas, no obstante, ha ganado fuerza el municipio coruñés de As Pontes como candidato alternativo para albergar esa segunda fábrica en caso de que fracasen las conversaciones sobre Langreo (Oviedo). A este respecto, Torres indicó que estas dos localizaciones "no son las únicas" que explora Indra. "Necesitamos, aparte de la de Gijón, dos plantas más, y estamos mirando en la parte norte, pero aún no las tenemos completadas y estamos analizando varias opciones", aseguró el director de Land Vehicles, que añadió que ambas factorías "tienen que concretarse de forma rápida, porque necesitamos que estén operativas en el 2027 para empezar a entregar los primeros programas" al Ministerio de Defensa.
Acuerdos con Rheinmetall
En la feria de París, Torres también anunció que Indra tiene "muy avanzado" un acuerdo con la alemana Rheinmetall (con una fábrica de municiones en Trubia, cerca de Oviedo) para el modelo del futuro obús autopropulsado sobre ruedas, un contrato de 2.686 millones adjudicado por el Ministerio a una unión temporal de empresas (UTE) de Indra y Escribano Mechanical & Engineering. Indra ya tiene un acuerdo con Rheinmetall y la también germana MAN para fabricar camiones militares y el Ejército de Tierra ha incluido este consorcio entre los cinco preseleccionados para un contrato de más de 1.000 millones.
Por su parte, Santa Bárbara Sistemas también participa en la feria Eurosatory, donde ha presentado la plataforma multipropósito Ascod HMC ("Heavy Mission Carrier"), que integra desde artillería autopropulsada hasta evacuación sanitaria, soluciones antiaéreas o de mando y control sobre una plataforma base común. La estructura se fabrica en las plantas de Trubia y Alcalá de Guadaíra (Sevilla).
Suscríbete para seguir leyendo
- El hombre al que le cayó encima el balcón en un hotel de La Manga queda parapléjico
- Piscinas vacías, menos presión en los grifos y recortes del 50% al regadío: así se combatirá la próxima gran sequía en el Segura
- Detenida una concejala de Vox en Ceutí acusada de falsificar una firma en un contrato de alquiler
- Santomera celebra sus Moros y Cristianos del 19 al 28 de junio con Camela y seis comparsas: consulta el programa completo
- Muere el hombre que se hallaba en coma en la Arrixaca tras recibir una brutal paliza en un jardín de Murcia
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la cafetera italiana más barata del mercado: disponible por 9,99 euros
- ElPozo cae en los penaltis en el primer partido de la final ante el Barça
- Los últimos jesuitas de la Región se despiden al cerrar su comunidad de Santo Domingo en Murcia por 'las escasas vocaciones y nuestro inapelable envejecimiento