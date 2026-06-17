Indra anuncia una nueva planta en el Norte de España con la opción de Langreo (Oviedo) atascada

La multinacional española de defensa Indra está en busca de localizaciones en el norte de España para una tercera fábrica de vehículos blindados que se sumaría a la que ya tiene en el Tallerón de Gijón (que compró a Duro Felguera hace casi un año) y la que quiere ubicar en el taller de la empresa asturiana de ingeniería en Langreo (Oviedo). Hasta la fecha no había trascendido la necesidad de Indra de una tercera factoría de carros de combate, lo que denota que, pese a los cambios de dirección en la compañía (hoy tomará posesión Josep Maria Recasens como consejero delegado en sustitución de José Vicente de los Mozos), la empresa mantiene su apuesta por la producción de sistemas terrestres para el Ejército español.

Fue precisamente Frank Torres, director de la nueva división de blindados de la compañía, Indra Land Vehicles, quien ayer desveló el plan para establecer una tercera fábrica. Lo hizo en París, donde esta semana se celebra en la feria internacional de defensa Eurosatory 2026. Torres aseguró a "Expansión" que la compañía invertirá un total de 130 millones de euros en las mencionadas tres plantas de sistemas terrestres.

Dejando a un lado la del Tallerón, aún es una incógnita en qué lugar se establecerán las otras dos factorías. Porque, si bien Indra conserva su intención de ubicar una de ellas en los terrenos de Duro en Langreo, no han trascendido s avances en las negociaciones entre las empresas. Fuentes de Indra señalaron ayer que "la oferta a Duro sigue sobre la mesa, pero no es una oferta eterna", y confiaron en que el aval judicial al plan de reestructuración de la compañía asturiana facilite un acuerdo.

En las últimas fechas, no obstante, ha ganado fuerza el municipio coruñés de As Pontes como candidato alternativo para albergar esa segunda fábrica en caso de que fracasen las conversaciones sobre Langreo (Oviedo). A este respecto, Torres indicó que estas dos localizaciones "no son las únicas" que explora Indra. "Necesitamos, aparte de la de Gijón, dos plantas más, y estamos mirando en la parte norte, pero aún no las tenemos completadas y estamos analizando varias opciones", aseguró el director de Land Vehicles, que añadió que ambas factorías "tienen que concretarse de forma rápida, porque necesitamos que estén operativas en el 2027 para empezar a entregar los primeros programas" al Ministerio de Defensa.

Acuerdos con Rheinmetall

En la feria de París, Torres también anunció que Indra tiene "muy avanzado" un acuerdo con la alemana Rheinmetall (con una fábrica de municiones en Trubia, cerca de Oviedo) para el modelo del futuro obús autopropulsado sobre ruedas, un contrato de 2.686 millones adjudicado por el Ministerio a una unión temporal de empresas (UTE) de Indra y Escribano Mechanical & Engineering. Indra ya tiene un acuerdo con Rheinmetall y la también germana MAN para fabricar camiones militares y el Ejército de Tierra ha incluido este consorcio entre los cinco preseleccionados para un contrato de más de 1.000 millones.

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Por su parte, Santa Bárbara Sistemas también participa en la feria Eurosatory, donde ha presentado la plataforma multipropósito Ascod HMC ("Heavy Mission Carrier"), que integra desde artillería autopropulsada hasta evacuación sanitaria, soluciones antiaéreas o de mando y control sobre una plataforma base común. La estructura se fabrica en las plantas de Trubia y Alcalá de Guadaíra (Sevilla).