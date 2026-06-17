III FORO MEDITERRÁNEO
Ruiz-Tagle (Iberdrola): “Las nucleares por el momento son absolutamente necesarias. Son un seguro de vida”
El CEO de Iberdrola España defiende dar un impulso electrificación para garantizar “autonomía, seguridad, resiliencia y competitividad” frente a los efectos de las crisis geopolíticas
El III Foro Económico y Social del Mediterráneo, EN DIRECTO
El futuro de las centrales nucleares viven un momento clave. Las grandes eléctricas han dado el paso y han empezado a pedir formalmente al Gobierno aplazar el cierre de los reactores, revisando el calendario oficial que contempla clausuras escalonadas de todas las plantas entre 2027 y 2035 hasta el apagón nuclear definitivo.
“Las nucleares son indispensables”, ha sentenciado Mario Ruiz-Tagle, consejero delegado de Iberdrola España, durante su intervención en el III Foro Económico y Social del Mediterráneo, impulsado por Prensa Ibérica y la Fundació La Caixa, y que se celebra en Barcelona. “Las nucleares por el momento es absolutamente necesaria. La decisión es política. Es muy complicado que se tome una decisión con efectos futuros irreversibles”.
Ruiz-Tagle ha defendido que el futuro de la electricidad es llegar a un sistema totalmente renovable y con capacidad de almacenar la energía (con grandes baterías y centrales hidroeléctricas de bombeo), pero ha reclamado mantener operativas las centrales nucleares todo el tiempo necesario hasta que esa matriz energética enteramente verde sea posible.
“La pregunta es si ahora podemos prescindir de las nucleares cuando falta almacenamiento”, ha apuntado, subrayando el retraso en el despliegue de baterías y centrales de bombeo en relación a los objetivos marcados por el Ejecutivo. “Las centrales nucleares en algún momento van a acabar cerrando. La cuestión es si ahora España se puede permitir el lujo de perder un seguro de vida”.
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