Abarca Shoes presenta su colección Primavera/Verano 2027 en Pitti Uomo Florencia

Abarca Shoes participa esta semana en Pitti Uomo 110, una de las grandes citas internacionales de referencia para la moda masculina, que se celebra del 16 al 19 de junio en la Fortezza da Basso de Florencia. La firma presenta en este escaparate global su nueva colección Primavera/Verano 2027, reforzando su posicionamiento internacional y su apuesta por un calzado contemporáneo, artesanal y vinculado al estilo de vida mediterráneo.

Abarca Shoes está presente en el pabellón Cavaniglia, stand 57, dentro de la sección Dynamic Attitude, un espacio dedicado a marcas con una visión actual del diseño, el movimiento, la comodidad y la cultura urbana. Desde este entorno, la firma muestra una selección de modelos que mantienen la esencia de la marca: materiales naturales, fabricación cuidada, comodidad y una estética reconocible que reinterpreta la tradición del calzado mediterráneo desde una mirada actual.

Abarca Shoes está presente en el pabellón Cavaniglia, stand 57, dentro de la sección Dynamic Attitude. / La Opinión

“Estar en Pitti Uomo supone una oportunidad muy importante para enseñar Abarca en un contexto internacional donde se valora la autenticidad, el diseño y la cultura del producto. Presentar nuestra colección Primavera/Verano 2027 en Florencia nos permite reivindicar un calzado hecho desde la materia, desde la artesanía y desde una forma contemporánea de entender el Mediterráneo”, señala Pedro Martínez Abarca, CEO de Abarca Shoes.

Una de las novedades destacadas de esta edición es la presentación de la colección cápsula realizada junto a la artista Lorena Amorós, una colaboración que abre un diálogo entre el universo creativo de la artista y el lenguaje artesanal de Abarca Shoes. La propuesta incorpora una mirada visual vinculada a la cultura contemporánea, la ficción, el imaginario gráfico y la sensibilidad artística de Amorós, trasladada al calzado como soporte de expresión.

“Esta colaboración con Lorena Amorós refuerza nuestra voluntad de seguir explorando nuevos lenguajes sin perder nuestra identidad. Abarca nace de la tradición, pero también de la capacidad de mirar hacia delante, de conectar con la cultura y de hacer que cada zapato cuente algo más que una temporada”, añade Pedro Martínez Abarca.

Noticias relacionadas

Con su participación en Pitti Uomo, Abarca Shoes consolida su presencia en el circuito internacional de la moda y reafirma su compromiso con una forma de crear calzado basada en la autenticidad, la calidad de los materiales y el valor de lo bien hecho. La colección Primavera/Verano 2027 supone un nuevo paso en la evolución de la firma, que continúa proyectando desde Murcia una visión propia del diseño mediterráneo hacia mercados internacionales.