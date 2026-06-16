Vodafone España crece en rentabilidad e ingresos y se refuerza antes del baile de fusiones entre telecos

Vodafone España consigue romper la tendencia negativa en que se instaló hace años y consigue mejorar su rentabilidad y sus ingresos, con lo que refuerza su posición antes del esperado arranque de movimientos de consolidación en el sector de las telecomunicaciones. La teleco, ahora controlada por el grupo británico Zegona, registró un resultado bruto de explotación después de arrendamientos (ebitdaal) de 1.341 millones de euros durante su ejercicio fiscal 2026, con un incremento del 7% en relación al año anterior.

Pero la rentabilidad ha ido mejorando a lo largo del año y en el último trimestre fiscal (de enero a marzo) la evolución ha sido “especialmente positiva” con un alza del 16%, hasta los 363 millones de euros, gracias al plan de eficiencias aplicado por el grupo. El margen de rentabiidad sobre ingresos fue del 37% en todo el ejercicio, frente al 34% del año fiscal anterior; y en el último trimestre se disparó hasta el 40%, frente al 35% del mismo periodo del ejercicio precedente.

El grupo registró unos ingresos de 3.628 millones de euros en su ejercicio anual completo (de abril a marzo), empatando con los datos del año anterior. Pero la compañía la evolución de las ventas también ha ido mejorando con fuerza en los últimos meses. La compañía ya consiguió elevar sus ingresos un 1,1% en el tercer trimestre fiscal (con 923 millones) y ha logrado aumentarlos un 2% en la recta final de su ejercicio (915 millones). Los crecimientos relativamente modestos son significativos la teleco no había conseguido incrementos de sus ingresos en más de cuatro años. La anterior ocasión en que Vodafone logró elevar sus ventas fue en el segundo trimestre fiscal de 2022.

El grupo británico Zegona Communications, propietario de Vodafone España desde mediados de 2024, ha desvelado sus cuentas trimestrales. Unas cuentas que se entienden de facto como los resultados de Vodafone España porque la teleco española es el único activo bajo el control de la compañía. “Con el respaldo de Zegona, la dirección ha continuado con el plan de transformación apoyado en tres pilares: una organización más ágil, un enfoque comercial reforzado y una estricta disciplina financiera”, subrayan desde la teleco. “Este modelo de gestión está permitiendo revertir las dinámicas negativas heredadas y recuperar la senda del crecimiento rentable”.

La generación de caja también refleja el impacto positivo del plan de transformación en que se ha embarcado la compañía. El flujo de caja operativo aumentó hasta 763 millones de euros en el ejercicio fiscal 2026, un 22% más interanual, con un margen sobre ingresos del 21% frente al 17% del año fiscal previo. En el cuarto trimestre,- el flujo de caja se incrementó hasta 176 millones de euros, un 31% más que en el mismo periodo del año anterior. “Esta evolución refleja las medidas la transformación continua del negocio y de eficiencia implantadas, así como una inversión másselectiva y orientada al cliente”, apuntan desde la teleco.

Mejora comercial

Vodafone España ha conseguido elevar sus altas netas de clientes por sexto trimestre consecutivo, tanto en los servicios de internet de banda ancha fija como en telefonía móvil (sumando más de 30.000 líneas). La base de clientes de banda ancha ha sumado 29.000 altas netas y la de móvil contrato ha crecido en 128.000 líneas en el ejercicio fiscal completo.

La recuperación comercial, según la compañía, se ha sustentado en una propuesta de valor más competitiva, un portfolio rediseñado y una reorganización de los canales de venta orientada a ganar eficiencia. Vodafone España ha estado reforzado su estrategia comercial con foco en clientes convergentes, destacando el mayor uso de terminales como palanca de fidelización, así como con el impulso de la filial de bajo coste Lowi, incluyendo televisión y dispositivos en la oferta comercial de la ‘low cost’.

“Este segundo año marca un punto de inflexión para Vodafone España. Hemos estabilizado el negocio, recuperado el crecimiento comercial y generado una caja operativa récord. Y lo hemos hecho con un modelo más ágil, más eficiente y más enfocado en el cliente. El potencial a futuro es enorme, hemos asentado las bases del proyecto y estamos mejor preparados que nunca para cumplir con nuestro plan estratégico a largo plazo”, ha señalado José Miguel García, consejero delegado de Vodafone España.

La mejora de los resultados refuerza a Vodafone España de cara a los movimientos corporativos que se esperan en el sector europeo de las telecos, con un previsible baile de fusiones para emprender un proceso de concentración en un sector muy atomizado. En las quinielas del sector se coloca a Vodafone España como objetivo de una posible integración con Telefónica, que ha confirmado su interés por ser protagonista en la consolidación de las telecos europeas.

La compañía también ha reducido su endeudamiento de manera muy significativa durante el ejercicio. La deuda financiera neta se ha reducido un 13% durante el ejercicio, desde los 3.713 millones de euros en marzo de 2025 a 3.214 millones de euros en marzo de 2026, lo que sitúa el ratio de apalancamiento de la compañía en 2,4 veces ebitdaaL, frente a 2,9 veces el ejercicio anterior, lo que sitúa a Zegona como una compañía “con un balance altamente saneado frente al resto de operadores del sector”.

Alianzas y ‘superdividendo’

La dueña de Vodafone España ha ejecutado en los últimos meses movimientos financieros millonarios tras hacer caja con la venta parcial de las filiales de fibra óptica que comparte con MasOrange y con Telefónica. El grupo británico Zegona ha destinado 1.600 millones a retribuir a sus accionistas (con un ‘superdividendo’ de 1.400 millones y con recompra de acciones propias por otros 200 millones) y ha utilizado otros 200 millones más para reducir deuda. Zegona, al tiempo, ha remodelado su estructura de capital y ha reducido un 69% su número de acciones.

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Zegona hacía así una asignación total de los 1.800 millones que ha obtenido con la venta de parte de las participaciones con las sociedades de fibra óptica en España compartida con MasOrange (obtuvo 1.400 millones) y con Telefónica (otros 400 millones más). Los accionistas de Zegona decidieron destinar gran parte del ‘megadividendo’ a la devolución íntegra del préstamo que recibieron del Grupo Vodafone para financiar la compra de su filial en España el año pasado, en una operación valorada en 5.000 millones de euros. El Grupo Vodafone ha recibido así 975 millones (900 millones del propio préstamo y 75 millones de intereses).