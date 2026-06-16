Victoria Crea afianza su vínculo con Canarias con la apertura de una oficina propia

Victoria Crea continúa su proceso de expansión con la apertura de una oficina en Gran Canaria, un paso que consolida la presencia que la agencia mantiene en el archipiélago desde 2021.

"Para nosotros esta oficina no representa un desembarco, sino una forma de estar más cerca de un lugar con el que llevamos años trabajando y aprendiendo", ha explicado Juanfran Torres, director de la oficina de Canarias. "Canarias tiene una identidad muy marcada, una personalidad única y una manera de entender la vida que admiramos profundamente. Por eso hemos querido construir nuestra presencia aquí desde el respeto, la escucha y el conocimiento del territorio. Teníamos claro que Canarias requería un equipo de talento canario y la apertura de la oficina refuerza esta idea con la incorporación de un equipo local, con experiencia y recorrido".

Esta oficina responde a la evolución natural de una relación construida durante años con el territorio, sus profesionales y sus organizaciones y nace también con una apuesta clara por el talento local. El equipo está formado por profesionales canarios de diferentes disciplinas de la comunicación y la publicidad.

La apertura de la oficina llega después de cinco años de actividad continuada en Canarias, donde Victoria Crea ha participado en proyectos de comunicación institucional para administraciones y entidades públicas de distintas islas. Durante este tiempo, la agencia ha desarrollado servicios de comunicación corporativa, gestión de redes sociales, gabinetes de comunicación, campañas de sensibilización, eventos, desarrollo web y estrategias integrales de posicionamiento para organismos como los Cabildos de Tenerife y Gran Canaria, la Mancomunidad de Municipios del Sureste de Gran Canaria, el Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria, el Matadero Insular de Gran Canaria y diversos ayuntamientos del archipiélago en las dos provincias.

La apertura coincide además con el lanzamiento de una campaña de posicionamiento bajo el concepto 'Nos entendemos', una iniciativa que parte de una reflexión sencilla: Canarias y Murcia comparten mucho más de lo que parece.

Ambos territorios conocen bien lo que significa vivir lejos de los grandes centros de decisión, tener una identidad propia muy marcada, sentirse reducidos a tópicos o tener que demostrar constantemente todo lo que son capaces de aportar.

A partir de esta idea, Victoria Crea ha desarrollado una campaña basada en la complicidad entre ambas regiones mediante mensajes que reivindican el orgullo local, el carácter de sus gentes y la capacidad de construir grandes proyectos lejos de los focos tradicionales.

“Después de varios años trabajando junto a instituciones y organizaciones canarias, entendimos que compartir territorio es menos importante que compartir una forma de ver las cosas”, señala Pedro Camacho, director general de Victoria Crea. “Abrir esta oficina es una apuesta estratégica, pero también una muestra de confianza en un territorio con el que hemos construido una relación sólida y duradera”.

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La campaña arrancó con motivo del Día de Canarias bajo el concepto 'Os admiramos' y continuará durante los próximos meses con nuevas acciones digitales y contenidos que reforzarán la conexión entre ambas regiones a través del mensaje 'Nos entendemos'.