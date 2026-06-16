Los precios ocultos del IPC: Viajar resultó en mayo un 26,6% más caro que hace un año, pero los alimentos bajaron cuatro décimas respecto a abril

Pese a que el Índice de Precios de Consumo, el IPC, se mantuvo el pasado mayo al mismo nivel que lo había hecho en abril, en el 3,2%, gracias en buena medida al buen comportamiento de la electricidad, el dato no ha sido tan optimista en todo los sectores y oculta subidas interanuales que han amargado a más de uno. Los ámbitos relacionados con el petróleo, con los viajes y vacaciones, los seguros y las tasas de basuras, escalaron el mes pasado como hacía tiempo que no lo hacían, según ha advertido este martes la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). Aunque también hubo bajadas relevantes.

"El bloqueo del estrecho de Ormuz por parte de Irán, en el marco del conflicto que mantiene con Estados Unidos, ha elevado el precio de los derivados del petróleo, entre ellos el del gasóleo de calefacción, con un 48,8% de subida acumulada (y eso que bajó en mayo)", constata la entidad. También suma un aumento del 23,9% el gasóleo de automoción y otro del 7,5% la gasolina. Esta presión, prosigue la OCU, también se siente, consecuentemente, en los viajes. Justo en un mes, el de mayo, que supone el punto álgido en la contratación de vacaciones.

El precio del transporte combinado de pasajeros fue el mes pasado un 26,6% más caro que hace un año (acentuado por la retirada el año pasado de parte de las ayudas que aprobaron en la anterior crisis de precios), el transporte nacional por vía aérea un 25,5% y de pasajeros por autocar un 6,8%. Los hoteles y apartamentos que se reservaron en mayo costaron un 8,9% más que el año pasado en las mismas fechas, mientras que la subida en centros de vacaciones, cámpings y albergues juveniles sumó un 4,4%.

Un hombre reposta su vehículo en una gasolinera del Archipiélago. / José Pérez Curbelo

Otras subidas interanuales destacables fueron la de la recogida de basuras, que se encareció un 26,6%, y la dea los seguros, especialmente la de las pólizas de salud, que se encarecieron un 8,9% interanual. También se mantuvieron caros los seguros del automóvil, con un 8,8% de incremento acumulado y los seguros de decesos y accidentes, con otro 6,6%.

Las bajadas

Entre las principales bajadas interanuales en el IPC de mayo destacaron la de los llamados hidrocarburos licuados, es decir butano y propano, cuyos precios fueron un 15,4% más baratos, básicamente por la rebaja impositiva que aplicó el Gobierno en marzo y que acaba este mes. También se redujo la factura de gas natural, un -9,7%; y la de la electricidad, un -5,5%. Este último caso fue así porque en el 'mix' energético español tiene cada vez más peso las fuentes de energía renovables y menos las de origen fósil.

Con el inicio de la nueva temporada descendieron también los precios de frutas frescas como la sandía, el melón, las uvas y los kiwis, que se abarataron un 9%. Todo el sector de la alimentación tuvo, en términos generales, un comportamiento moderado, con una variación anual del IPC de este segmento que se situó en el 2,2%, cuatro décimas por debajo el de abril y un punto inferior al indicador general, según el INE.

Una persona coge unos huevos en un supermercado. EFE/Luis Tejido/Archivo / Luis Tejido / EFE

"La cadena agroalimentaria está sufriendo sobrecostes estructurales que afectan al combustible, a los productos para cuya fabricación se necesitan materias primas dependientes del petróleo como celulosas, polietileno u hojalata, y a los productos agrarios, que han experimentado subidas de precios en los insumos como fertilizantes", han destacado desde la asociación Asedas, que agrupa al 75% de las empresas de distribución alimentaria.

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"A pesar de ello, no hay evidencia de que se haya encarecido ningún producto alimentario debido a la crisis en Oriente Medio, porque la cadena ha ejercido su responsabilidad en la absorción de esos sobrecostes", ha agregado la patronal. Y eso que, según sus cálculos, "el precio de la energía alcanzaba a finales de mayo un incremento del 15% desde el inicio de la guerra". A día de hoy, con datos actualizados y previsiones a junio, el sobrecoste del transporte y la energía podría suponer un acumulado de 70 millones de euros, estima Asedas.