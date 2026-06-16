Plenergy supera las 20 estaciones en la Región de Murcia con dos nuevas aperturas

Plenergy, la compañía líder en el sector de gasolineras de bajo precio, ha marcado un nuevo hito en su plan de expansión con la inauguración de dos nuevas gasolineras en la Región de Murcia. Con estas aperturas, la compañía supera la veintena de instalaciones y alcanza las 21 estaciones operativas en la comunidad autónoma.

Las nuevas gasolineras están ubicadas estratégicamente para dar respuesta a la creciente demanda de los conductores locales por acceder a opciones de repostaje más económicas y de la máxima calidad. La primera de ellas se sitúa en Cartagena (Calle Floridablanca, 6) y dispone de dos surtidores, mientras que la segunda se encuentra en Murcia capital (Senda de Granada, 10) y cuenta con cuatro surtidores. Con estas incorporaciones, que suponen las estaciones número 384 y 385 de su red global, Plenergy continúa ampliando su extensa cobertura nacional.

Ambas estaciones cuentan con un mecanismo de repostaje accesible y sencillo, y ofrecen a los usuarios un servicio de inflado de neumáticos gratuito. Abiertas y videovigiladas las 24 horas del día, también cuentan con personal a pie de pista en horario de 07:10 a 21:45 h de lunes a viernes y de 09:10 a 14:00 h y de 16:10 a 20:00 h durante el fin de semana, para garantizar una atención cercana y directa al cliente.

El modelo de gestión de alta eficiencia de Plenergy permite a los conductores ahorrar hasta 400 euros al año, manteniendo la calidad del combustible suministrado por los principales operadores petrolíferos del país. Esta propuesta de valor cuenta con el doble respaldo de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU): su informe anual de 2025 sitúa a la compañía entre las cadenas más económicas de España, un reconocimiento reforzado por su estudio de calidad, que certifica que sus carburantes cumplen los mismos estándares de rendimiento y protección del motor que los de las grandes cadenas de gasolineras.

En palabras de José Rodríguez de Arellano, CEO de Plenergy, “superar las 20 estaciones en la Región de Murcia es un paso estratégico muy importante para nosotros, ya que nos permite seguir consolidando nuestra presencia en esta comunidad y acercar nuestro modelo a cada vez más conductores. Con estas nuevas aperturas en Cartagena y Murcia seguimos demostrando nuestro compromiso: ofrecer a los usuarios un combustible de primera calidad al precio más competitivo del mercado, en instalaciones seguras, cómodas y accesibles”.

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De esta forma, Plenergy avanza en su hoja de ruta y su plan de crecimiento continuado, acercándose cada vez más a su objetivo corporativo de alcanzar las 500 estaciones operativas en el año 2027.